উডি অ্যালেনের মন্তব্য
‘ট্রাম্প ভালো অভিনেতা’
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একসময় খুব ভালো অভিনেতা ছিলেন। তাঁর অভিনয়দক্ষতা মুগ্ধ করেছিল পরিচালককেও। যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনেতা উডি অ্যালেন এমন কথা বলেছেন। তাঁর পরিচালিত ১৯৯৮ সালের চলচ্চিত্র সেলিব্রিটি–তে অভিনয় করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
বিল মাহেরের পডকাস্ট ‘ক্লাব র্যান্ডম’–এ সম্প্রতি সাক্ষাৎকার দেন উডি অ্যালেন। সেখানে তিনি ট্রাম্পের অভিনয়দক্ষতার প্রশংসা করেন। উডি অ্যালেন বলেন, সেলিব্রিটি চলচ্চিত্রে তৎকালীন ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিনয় করার সময় তিনি তাঁর (ট্রাম্প) অভিনয়দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ট্রাম্প ছিলেন একজন আনন্দদায়ক সহকর্মী এবং খুব ভালো অভিনেতা।
উডি অ্যালেন আরও বলেন, ‘ট্রাম্প খুব ভদ্র ছিলেন, শুটিংয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ঠিকভাবে দাঁড়াতেন। সবকিছু ঠিকঠাক করতেন এবং শোবিজনেসের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক একধরনের ঝোঁক ছিল।’ মার্কিন এই চলচ্চিত্র নির্মাতা বলেন, ‘আমি এখনো তাঁকে পরিচালনা করতে পারতাম। যদি তিনি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে প্রেসিডেন্ট হয়েও আমি তাঁকে পরিচালনা করে চমৎকার কিছু করতে পারব বলে মনে করি।’
অ্যালেন পরিচালিত সেলিব্রিটি চলচ্চিত্রে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সেখানে ট্রাম্পের একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্য রয়েছে। সেখানে তাঁকে আসন্ন প্রকল্প নিয়ে এক টিভি প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়।
ওই দৃশ্যে প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, তিনি সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথেড্রাল কিনতে যাচ্ছেন। হয়তো তা ভেঙে ফেলে সেখানে একটি খুব, খুব উঁচু এবং সুন্দর ভবন তৈরি করবেন তিনি।
পডকাস্টে অ্যালেন আরও বলেন, ক্যামেরার সামনে ট্রাম্পের একধরনের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনি ছিলেন আনন্দদায়ক, অত্যন্ত পেশাদার, খুব ভদ্র। ট্রাম্প রাজনীতিতে যুক্ত হচ্ছেন জেনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।
অ্যালেন বলেন, ‘রাজনীতি মানে কেবল মাথাব্যথা, জটিল সিদ্ধান্ত আর যন্ত্রণার ব্যাপার। ট্রাম্প ছিলেন সেই ব্যক্তি, যাঁকে আমি নিয়মিত বাস্কেটবল খেলার মাঠে দেখতাম, যিনি গলফ খেলতে পছন্দ করতেন, সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিচার করতে ভালোবাসতেন এবং যেসব জিনিস উপভোগ্য ও স্বস্তিদায়ক, সেসব করতেই পছন্দ করতেন। হঠাৎ কেউ কেন রাজনীতির মতো জটিল বিষয়গুলোর সঙ্গে জড়াতে চাইবে, সেটা আমার বোধগম্য ছিল না।’