ওয়ার্নার ব্রাদার্স বিক্রিতে কীভাবে জড়ালেন ট্রাম্পের জামাতা কুশনার

ওয়ার্নার ব্রাদার্স বিক্রিতে কীভাবে জড়ালেন ট্রাম্পের জামাতা কুশনার
ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকোভারির বেচাকেনা নিয়ে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয়েছে। স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্স এই মিডিয়া সাম্রাজ্য কিনে নিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দরদামও ঠিক করে ফেলেছিল। তবে তাদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শেষ মুহূর্তে এসে দাঁড়াল প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্স। তারা গতকাল সোমবার ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি কিনে নিতে ১০ হাজার ৮৪০ কোটি ডলার দর হাঁকিয়েছে, যাকে হোস্টাইল বিড (প্রতিকূল দর) হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ওয়ার্নার ব্রাদার্স কেনার দৌড়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা দর–কষাকষির লড়াইয়ে প্যারামাউন্ট ও কমকাস্টকে হারিয়ে গত শুক্রবার বিজয়ী হয়েছিল নেটফ্লিক্স। তারা ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির টিভি, ফিল্ম স্টুডিও এবং স্ট্রিমিং সম্পদের জন্য ৭ হাজার ২০০ কোটি ডলারের ইকুইটি চুক্তি নিশ্চিত করেছিল।
তবে প্যারামাউন্টের সর্বশেষ এ উদ্যোগের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ওয়ার্নার ব্রাদার্স এবং এর জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল এইচবিও এবং ডিসি কমিকস সম্পদ দখলের এই প্রতিযোগিতা শিগগিরই শেষ হচ্ছে না।
গতকাল সোমবার বিকেলে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছে, তারা প্যারামাউন্টের প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখছে। তবে নেটফ্লিক্সের ব্যাপারে তারা তাদের বর্তমান সুপারিশে পরিবর্তন আনছে না। তারা কোম্পানিটিকে প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের প্রস্তাবের বিষয়ে ‘এ মুহূর্তে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার’ পরামর্শ দিয়েছে।
ওয়ার্নার ব্রাদার্সের প্রতি শেয়ারের মূল্য ৩০ ডলার বলে প্রস্তাব দিয়েছে প্যারামাউন্ট। এতে অর্থায়ন করছে অ্যাফিনিট পার্টনার্স। এ প্রতিষ্ঠান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়েজামাই জ্যারেড কুশনারের বিনিয়োগ সংস্থা। এতে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সরকার-পরিচালিত বিনিয়োগ তহবিল রয়েছে।
এ প্রস্তাবের পেছনে এলিসন পরিবারের সমর্থন রয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি ল্যারি এলিসন হলেন প্যারামাউন্টের প্রধান ডেভিড এলিসনের বাবা এবং হোয়াইট হাউসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা এবং এ বিষয় সম্পর্কে জানেন এমন এক ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, নেটফ্লিক্স চুক্তি ঘোষণার পর ল্যারি এলিসন ট্রাম্পকে ফোন করে জানান, এই লেনদেন প্রতিযোগিতার ক্ষতি করবে।
প্যারামাউন্ট স্টুডিওর যুক্তি হলো, ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির সম্পূর্ণ অংশের জন্য তাদের দর নেটফ্লিক্সের চেয়ে ভালো। কারণ, এটি শেয়ারহোল্ডারদের ১ হাজার ৮০০ কোটি ডলার বেশি নগদ অর্থ দেবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন পেতে সহজ হবে।
প্যারামাউন্ট বলেছে, প্যারামাউন্ট-ওয়ার্নার ব্রাদার্সের এই একত্রীকরণ ইতিহাসের বৃহত্তম মিডিয়া চুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হবে। সম্মিলিত এ প্রতিষ্ঠান সৃজনশীল সম্প্রদায়, সিনেমা হল ও দর্শকদের জন্য দারুণ একটা ব্যাপার হবে। কারণ, ওয়ার্নার ব্রাদার্স বর্ধিত প্রতিযোগিতা থেকে সুবিধা দেবে।
প্যারামাউন্টের সিইও ডেভিড এলিসন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের প্রস্তাব হলিউডকে আরও শক্তিশালী হিসেবে তৈরি করবে।’
প্যারামাউন্টের দরে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির কেব্ল টেলিভিশন সম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত। এতে নেটফ্লিক্সের দর কেব্ল ওয়ার্নার ব্রস ফিল্ম ও টেলিভিশন স্টুডিও, এইচবিও এবং এইচবিও ম্যাক্স স্ট্রিমিং পরিষেবার মধ্যেই সীমিত ছিল।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্যারামাউন্টের প্রস্তাবে দুটি প্রধান টেলিভিশন অপারেটরের একত্রীকরণের কথা থাকায় তারা অ্যান্টিট্রাস্ট (একচেটিয়া ব্যবসা রোধের বিধান) তদন্তের মুখোমুখি হতে পারে। গত মাসে ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটররা সতর্ক করেছিলেন, এমন লেনদেনের ফলে ‘আমেরিকানরা টিভিতে যা দেখবে, তার প্রায় সবকিছু একটি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করবে’।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশনের বাজারে সবচেয়ে বড় অংশীদার ডিজনির চেয়ে বেশি অংশীদারত্ব থাকবে প্যারামাউন্টের। ফলে টিভি চ্যানেলের বাজার এ প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া দখলে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।
ওয়ার্নার ব্রাদার্স কেনার আলোচনা শুরুর আগে প্রতিষ্ঠানটির মূল্যের চেয়ে প্যারামাউন্টের প্রস্তাবে ১৩৯ শতাংশ বেশি প্রিমিয়াম তুলে ধরা হয়েছে। তাদের শেয়ারদর নগদ ও স্টক মিলিয়ে নেটফ্লিক্সের প্রস্তাবিত শেয়ারদর ২৭ দশমিক ৭৫ ডলারকেও ছাড়িয়ে গেছে।
ইউবিএস সম্মেলনে নেটফ্লিক্সের সহ-সিইও টেড সারান্ডোস বলেছেন, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের জন্য প্যারামাউন্টের প্রতিকূল দর ‘পুরোপুরি প্রত্যাশিত’ ছিল। তবে তিনি চুক্তিটি করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন।
সারান্ডোস বলেছেন, ‘প্যারামাউন্ট আজ (সোমবার) যে প্রস্তাব নিয়ে কথা বলেছে, এলিসনরা সেখানে ৬০০ কোটি ডলারের সমন্বয় নিয়ে কথা বলেছেন। সেই সমন্বয় কোথা থেকে আসবে? আপনি কী মনে করেন? চাকরি ছাঁটাই করে? আমরা চাকরি ছাঁটাই করছি না। আমরা চাকরির সৃষ্টি করছি।’
প্যারামাউন্ট জানিয়েছে, প্যারামাউন্টের মালিক এলিসন পরিবার প্রাইভেট বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান রেডবার্ড ক্যাপিটালের সঙ্গে মিলে ৪ হাজার ৭০ কোটি ডলার বিনিয়োগ মূলধন সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে।
এ প্রস্তাবে ট্রাম্পের মেয়েজামাই কুশনারের অ্যাফিনিটি পার্টনার্স, সৌদি আরব ও কাতারের সার্বভৌম সম্পদ তহবিল এবং আবুধাবি সরকারের মালিকানাধীন লি-ইমাদ হোল্ডিং কোম্পানির অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ডেমোক্র্যাট সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন সোমবার বলেছেন, ‘প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্স-ওয়ার্নার ব্রাদার্স একত্রীকরণ হবে পাঁচ-অ্যালার্মের অ্যান্টিট্রাস্ট আগুন এবং আমাদের একচেটিয়াবিরোধী আইনের লঙ্ঘন।’
ওয়ারেন বলেন, ‘ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা’ এই প্রতিকূল দর দিয়েছেন। বিষয়টি প্রভাব খাটানো, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তাঝুঁকি সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করছে।
ওয়ার্নার ব্রাদার্স যদি প্যারামাউন্টের প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে তাদের নেটফ্লিক্সকে চুক্তি ভঙ্গের জন্য ২৮০ কোটি ডলার ফি দিতে হবে। অন্যদিকে নেটফ্লিক্সের চুক্তি ব্যর্থ হলে তাদের ৫৮০ কোটি ডলার জরিমানা দিতে হতে পারে। বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত এই স্ট্রিমিং সংস্থাটিকে সম্ভবত কঠোর অ্যান্টিট্রাস্ট তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই তাদের প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
সোমবার ট্রাম্প বলেছেন, দর দেওয়া কোনো পক্ষই ‘আমার বন্ধু নয়’ এবং তিনি ‘যা সঠিক, তা–ই করতে’ চান। তিনি আরও বলেন, প্যারামাউন্টের দর নিয়ে তিনি কুশনারের সঙ্গে কথা বলেননি।
নেটফ্লিক্সের দর ইতিমধ্যে দুই দলের আইনপ্রণেতা ও হলিউডের ইউনিয়নগুলোতে তীব্র সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, তাঁরা আশঙ্কা করছেন, এর ফলে চাকরি ছাঁটাই হতে পারে এবং ভোক্তাদের জন্য দাম বাড়তে পারে।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক আইজি গ্রুপের প্রধান বাজারবিশ্লেষক ক্রিস বিউচ্যাম্প বলেন, প্যারামাউন্ট মনে করছে, ওভাল অফিসে থাকা লোকজনের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা চুক্তিটি পাকাপোক্ত করতে সাহায্য করবে, যা সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দুঃখজনক ঘটনা হবে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলতে তারা যা কিছু করা দরকার, সেটাই করছে।
সোমবার প্যারামাউন্টের শেয়ারের দাম ৭ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে। ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির শেয়ারের দাম ৫ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে। তবে নেটফ্লিক্সের শেয়ারদর কমেছে ৪ শতাংশ।
এর আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্স সংশ্লিষ্ট সূত্রকে উদ্ধৃত করে খবর দিয়েছিল, প্যারামাউন্ট বৃহস্পতিবার সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান কেনার জন্য তাদের প্রস্তাবে শেয়ারপ্রতি মূল্য ৩০ ডলার পর্যন্ত বাড়িয়েছিল। কিন্তু ওয়ার্নার ব্রাদার্স বোর্ডের অর্থায়ন নিয়ে উদ্বেগ ছিল।
ইমার্কেটারের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক রস বেনেসে বলেন, ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির অধিগ্রহণ এখনো শেষ হয়নি। প্যারামাউন্টের শেয়ারহোল্ডাররা নিয়ন্ত্রক ও রাজনীতিবিদদের মাধ্যমে নেটফ্লিক্সকে থামানোর চেষ্টা করবে। এই লড়াই দীর্ঘায়িত হতে পারে।
প্যারামাউন্ট দাবি করেছে, তারা হলিউড ও এখানকার প্রতিভাধর ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকবে, সিনেমা হলে সিনেমা মুক্তি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং নেটফ্লিক্সের চেয়ে তাদের নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের পথ দ্রুত হবে।
শেয়ারহোল্ডারদের কাছে তাদের আবেদনে প্যারামাউন্ট বলেছে, তারা ১২ সপ্তাহের মধ্যে ছয়টি প্রস্তাব জমা দিয়েছে। কিন্তু ওয়ার্নার ব্রাদার্স সেসব প্রস্তাবের সঙ্গে ‘কখনোই অর্থপূর্ণভাবে জড়িত হয়নি’।
প্যারামাউন্ট জানিয়েছে, তারা ওয়ার্নার ব্রাদার্সের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল, যেখানে তারা বিক্রির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। তারা অভিযোগ করেছিল, ওয়ার্নার ব্রাদার্স ন্যায্য দরপ্রক্রিয়ার পথে হাঁটেনি এবং নেটফ্লিক্সকে বিজয়ী হিসেবে আগেই ঠিক করে নিয়েছিল।
এর আগে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নেটফ্লিক্সের চুক্তিকে ‘স্ল্যাম ডাঙ্ক’ (নিশ্চিত বিজয়) বলে অভিহিত করেছিল। তখন তারা প্যারামাউন্টের প্রস্তাব সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছিল।
সোমবার সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডেভিড এলিসন বলেন, দর–কষাকষিতে ‘স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব’ ছিল।