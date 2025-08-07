বিচিত্র
১ মিনিটে ১১টি বোতলের ছিপি খুলে ফেলল কুকুর
পোষা প্রাণী হিসেবে কুকুরের বেশ কদর রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের অনেক উপকারে আসে এই প্রাণী। এ কারণে অনেকে কুকুরকে পরিবারের সদস্য বলে মনে করেন। রোগশোকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। আনন্দের মুহূর্ত একসঙ্গে উপভোগ করেন।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একজন নারী তাঁর পোষা কুকুরের জন্মদিন উদ্যাপন করেন। ওই অনুষ্ঠানে এক মিনিটে ১১টি প্লাস্টিকের বোতলের ছিপি খুলে ফেলে কুকুরটি। এর মাধ্যমে কুকুরটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতি অর্জন করে।
টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা সত্যপ্রিয়া ঈশ্বরনের পোষা কুকুরের নাম জেরি। চতুর্থ জন্মদিনে নিজের দক্ষতার পরীক্ষা দেয় পোষা কুকুরটি। পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১ মিনিটে সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিকের বোতলের ছিপি খোলার আনুষ্ঠানিক রেকর্ড গড়ে সে।
একটি ভিডিওতে দেখা যায়, প্রিয়া ঈশ্বরন কার্পেটের ওপর পানির খালি বোতল ছুড়ে দিচ্ছেন। আর জেরি বোতলের পেছনের অংশ পা দিয়ে চেপে ধরে ছিপি খুলে ফেলছে। বোতল ছুড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই কাজ করছে সে।
সত্যপ্রিয়া ঈশ্বরন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকে বলেন, ‘কুকুরটিকে কোনো ধরনের অনুশীলন করানো হয়নি। এটা জেরির স্বভাবজাত গুণ। আমরা তাকে বোতল দিলেই সে বোতলের ছিপি খুলতে পছন্দ করে। কোনো ধরনের বিশেষ প্রশিক্ষণ ছাড়াই সে একটা করতে পারে। সে খুবই মনোযোগী। সে নিজেকে নিজেই চ্যালেঞ্জ দেয়। তাকে কোনো কাজ দেওয়া হলে নিখুঁতভাবে করে দেয়।
ঈশ্বরন বলেন, প্রথমবার জেরিকে একটি বোতল খেলতে দেওয়ার পরপরই তাঁরা তার এই প্রতিভা বুঝতে পারেন। এখন প্লাস্টিকের বোতলই তার প্রিয় খেলনা। তিনি বলেন, সে সব সময় অনেক চ্যালেঞ্জ নিতে চায়, অনেক কাজ করতে চায়। এটি তার প্রেরণা, আর সে একটানা তা করে যায়।