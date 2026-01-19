বিচিত্র
‘সন্দেহভাজন’ ছাগলকে হাতেনাতে ধরল পুলিশ
যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েজলি হোমসে বসবাসকারী অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রোজকারের মতো করেই সেদিনের সকালটা শুরু করেছিলেন। হঠাৎ সেখানে এক ‘অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথির’ আগমন ঘটে। সে অতিথি কারও তোয়াক্কা না করে ভবনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিল। কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছিল না। তাকে ঠেকাতে রীতিমতো ‘থানা-পুলিশ করতে’ হয়েছে।
‘অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি’ আর কেউ নয়, একটি ছাগল। নাম রুবি। ১১ জানুয়ারি ওয়াশিংটনের অবার্নে অবস্থিত ওয়েজলি হোমসে এ ঘটনা ঘটে। ওয়েজলি হোমস হলো অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিবাস ও পরিচর্যাকেন্দ্র।
অবার্ন পুলিশ বিভাগ এ ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট দিয়েছে। সেখানে তারা লিখেছে, একটি ছাগল ওয়েজলি হোমস নামের ওই ভবনের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। এরপর কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যবস্থা নেন।
পোস্টে আরও বলা হয়, কর্মকর্তারা নিরাপদে ছাগলটি ধরে ফেলেন এবং সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে রাখেন। পরে ছাগলটির মনিবের এক বন্ধু এসে এটিকে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান।
ছাগলটি বাড়িতে ফেরত পাঠানোর আগে এটির সঙ্গে দাঁড়িয়ে পুলিশ কর্মকর্তারা ছবিও তুলেছেন।
সাধারণত আটক সন্দেহভাজনদের সঙ্গে তোলা ছবিতে পুলিশকে গুরুগম্ভীর থাকতে দেখা যায়। কিন্তু রুবির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এটির সঙ্গে তোলা ছবিতে পুলিশ কর্মকর্তাদের বেশ হাসিখুশিই দেখা গেছে।
ইনস্টাগ্রামে দেওয়া পোস্টের একেবারে শেষে অবার্ন পুলিশ লিখেছে, ‘রুবির সঙ্গে দেখা করুন। দেখতে অত্যন্ত আদুরে হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়েছে।’