যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় তরুণীকে হত্যা, সাবেক প্রেমিককে খুঁজছে পুলিশ

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় তরুণীকে হত্যা, সাবেক প্রেমিককে খুঁজছে পুলিশ
যুক্তরাষ্ট্রে এক ভারতীয় তরুণীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। নিকিতা গোদিশালা (২৭) নামের ওই তরুণীর বাবার দাবি, তাঁর মেয়েকে অর্থসংক্রান্ত বিবাদের জেরে হত্যা করা হয়েছে।
খ্রিষ্টীয় নববর্ষের প্রাক্কালে কলম্বিয়া অঙ্গরাজ্যের মেরিল্যান্ডের হাওয়ার্ড কাউন্টিতে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের ধারণা, নিকিতাকে তাঁর সাবেক প্রেমিক অর্জুন শর্মা ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন। এরপর তিনি ভারতে পালিয়ে গেছেন।
নিকিতার বাবা আনন্দ গোদিশালা ভারতের হায়দরাবাদে মেয়ের মৃত্যু নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সন্দেহভাজন হত্যাকারীর অবস্থান ও হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে গণমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।
সন্দেহের তির সাবেক রুমমেটের দিকে
পুলিশ এ ঘটনায় নিকিতার ২৬ বছর বয়সী সাবেক প্রেমিককে সন্দেহ করলেও তাঁর বাবা বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, সন্দেহভাজন হত্যাকারী তাঁর মেয়ের রুমমেট ছিলেন, প্রেমিক নন। ওই কক্ষে আরও দুজন থাকতেন।
নিকিতার বাবা ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইকে বলেন, ‘আমার মেয়ে চার বছর আগে কলম্বিয়ায় যায়। সেখানকার একটি প্রতিষ্ঠানে সে কাজ করছিল। ছেলেটি একসময় তার রুমমেট ছিল। সাবেক প্রেমিক ছিল, এ কথা ঠিক নয়।’
অর্থের কারণে হত্যা
আনন্দের মতে, তাঁর মেয়েকে হত্যার কারণ আর্থিক। প্রেমসংক্রান্ত বিরোধের জেরে নয়। তিনি বলেন, ‘একটি অ্যাপার্টমেন্টে চারজন থাকত। আমার মেয়ের সাবেক রুমমেট তার কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিত।’
নিকিতার বাবা আরও বলেন, ‘টাকা ফেরত চাইলে ছেলেটি তাকে (নিকিতা) হত্যা করে ভারতে পালিয়ে যায়। যত দ্রুত সম্ভব আমার মেয়ের মরদেহ হস্তান্তর করতে আমি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি।’ তিনি হত্যাকারীর কঠোর শাস্তি চান।
বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরের বরাতে আনন্দ বলেন, অর্জুন শর্মা অনেকের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন এবং ভারতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁর মেয়ে এমন খবর জানতে পেরেছিলেন।
এ ঘটনায় নিকিতার চাচাতো বোন সরস্বতী গোদিশালা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। এতে হত্যার আগে অর্জুন কত টাকা নিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।
বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হত্যার আগে নিকিতার কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার মার্কিন ডলার (প্রায় চার লাখ রুপি) ধার নিয়েছিলেন অর্জুন। তিনি সাড়ে তিন হাজার ডলার ফেরত দিয়েছিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট এক হাজার ডলার ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানান।
নিকিতা সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে
নিকিতা গোদিশালা একজন ডেটা অ্যানালিস্ট। তিনি মেরিল্যান্ডে বসবাস করতেন। ২ জানুয়ারি থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।
হাওয়ার্ড কাউন্টির পুলিশ বলেছে, নিকিতাকে তাঁর সাবেক প্রেমিক অর্জুন শর্মার অ্যাপার্টমেন্টে ছুরিকাঘাতের পর মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।
নিকিতাকে হত্যা করে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে অর্জুন শর্মার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ তাঁকে খুঁজছে।
এর আগে পুলিশ জানিয়েছিল, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। সন্দেহভাজনকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হলে তাঁকে হত্যার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।