মার্কিন এআই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাপানের সংবাদপত্রের মামলা

  • সংবাদপত্রটির অভিযোগ, বিনা মূল্যে তাদের বিভিন্ন আধেয় (কন্টেন্ট) ব্যবহার করা হচ্ছে।

  • একই অভিযোগে এর আগেও বিভিন্ন এআই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রতিষ্ঠান ‘পারপ্লেক্সিটি’র বিরুদ্ধে মামলা করেছে জাপানের সংবাদপত্র ইয়োমিউরি শিম্বুন। সংবাদপত্রটির অভিযোগ, ওই এআই প্রতিষ্ঠানের সার্চ ইঞ্জিনে বিনা মূল্যে তাদের বিভিন্ন আধেয় (কনটেন্ট) ব্যবহার করা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার মামলাটি করা হয়। 

প্রচারসংখ্যার দিক দিয়ে ইয়োমিউরি শিম্বুন বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবাদপত্রগুলোর একটি। পত্রিকাটি বলেছে, বিনা মূল্যে আধেয় ব্যবহারের অভিযোগে এর আগেও বিভিন্ন এআই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো। তবে জাপানের বড় কোনো সংবাদমাধ্যম এই প্রথম এমন মামলা করল। 

মামলায় অভিযোগ করে বলা হয়েছে, পারপ্লেক্সিটির ব্যবহার করা আধেয়গুলো তৈরিতে বিপুল শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হয় সংবাদমাধ্যমগুলোর। অথচ এগুলো ব্যবহারের জন্য কোনো খরচই করতে হচ্ছে না এআই প্রতিষ্ঠানটিকে। এটি ‘নির্ভুল সাংবাদিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি নাড়িয়ে দিতে পারে’ বলে মনে করেন ইয়োমিউরি শিম্বুন-এর একজন মুখপাত্র। 

ইয়োমিউরি শিম্বুন-এর দাবি, গত ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত অনুমতি ছাড়া তাদের ১ লাখ ২০ হাজার আধেয় ব্যবহার করেছে পারপ্লেক্সিটি। এর জন্য মামলায় ২২০ কোটি ইয়েন বা ১৪ লাখ ৭০ হাজার ডলারের ক্ষতিপূরণ চেয়েছে তারা। মামলায় আরও বলা হয়েছে, পারপ্লেক্সিটির সার্চ ইঞ্জিনে ব্যবহারকারীরা কোনো কিছু খোঁজার পর ইয়োমিউরি শিম্বুন-এর আধেয়র বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়। ফলে ব্যবহারকারীরা সেটি শুধু দেখেন। সংবাদপত্রটির খবরের লিংকে প্রবেশ করেন না। এতে তাদের পাঠকের সংখ্যা কমেছে। এ বাবদও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পারপ্লেক্সিটিকে।

জাপানের প্রধান পাঁচটি দৈনিক সংবাদপত্রের একটি ইয়োমিউরি শিম্বুন। বর্তমানে তাদের দৈনিক প্রচারসংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ। ২০১০ সালের এই প্রচারসংখ্যা ছিল দিনে ১ কোটির বেশি। এ ছাড়া সংবাদপত্রটিতে প্রায় আড়াই হাজার প্রতিবেদক কাজ করেন। ইয়োমিউরি শিম্বুন-এর মামলার বিষয়ে মন্তব্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পারপ্লেক্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। 

এর আগে গত বছরের অক্টোবরে পারপ্লেক্সিটির বিরুদ্ধে মামলা করেছিল মার্কিন গণমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালনিউইয়র্ক পোস্ট। সংবাদপত্র দুটির ওই পদক্ষেপকে তখন ‘দুরদৃষ্টিহীন, অপ্রয়োজনীয় ও আত্মঘাতী’ বলে আখ্যা দিয়েছিল এআই প্রতিষ্ঠানটি। পারপ্লেক্সিটি বলেছিল, সংবাদমাধ্যমগুলো এমন এক বিশ্বে বাস করতে পছন্দ করে, যেখানে প্রকাশিত তথ্যের মালিকানা তাদের হাতেই থাকবে। আর অর্থ পরিশোধ ছাড়া এই তথ্য দিয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না।

