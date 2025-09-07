অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে ম্যাসাচুসেটসে ট্রাম্পের অভিযান শুরু

অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে ম্যাসাচুসেটসে ট্রাম্পের অভিযান শুরু
অবৈধভাবে থাকা অভিবাসীদের গ্রেপ্তার ও দেশে ফেরত পাঠাতে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে অভিযান শুরু করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। গতকাল শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের বরাতে সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস এবং বোস্টন এমন খবর প্রকাশ করেছে।
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ বলছে, ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে ‘অপরাধে জড়িত বিদেশিদের’ ওপর এ ধরপাকড় অভিযান চালানো হচ্ছে।
বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এবং তাদের অভিবাসন ও শুল্ক কার্যকরবিষয়ক শাখা (আইসিই) এ অভিযানের নাম দিয়েছে ‘প্যাট্রিয়ট ২.০’। গত মে মাসে পরিচালিত অভিযানের নাম বদলে নতুন অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে। ওই অভিযানে ১ হাজার ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের মুখপাত্র তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।
নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, এ অভিযান কয়েক সপ্তাহ ধরে চলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অজ্ঞাতনামা কয়েকটি সূত্রের বরাতে এমন খবর প্রকাশ করা হয়েছে।
বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এবং তাদের অভিবাসন ও শুল্ক কার্যকরবিষয়ক শাখা (আইসিই) এ অভিযানের নাম দিয়েছে ‘প্যাট্রিয়ট ২.০’। গত মে মাসে পরিচালিত অভিযানের নাম বদলে নতুন অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে। ওই অভিযানে ১ হাজার ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল
একটি সূত্র নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছে, ‘প্যাট্রিয়ট ২.০’ অভিযানের আওতায় মূলত সেসব অভিবাসীকে নিশানা করা হচ্ছে, যাঁরা স্থানীয় কারাগারে হেফাজতে থাকা অবস্থায় ছাড়া পেয়েছেন। অথচ আইসিই এজেন্টরা সেখান থেকে তাঁদের হেফাজতে নিতে চেয়েছিল।
এ ধরপাকড় অভিযানে ঠিক কতজন ফেডারেল কর্মকর্তা অংশ নিয়েছেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। শিকাগোতে অভিবাসীবিরোধী অভিযান শুরুর প্রস্তুতির মধ্যেই ম্যাসাচুসেটসে ধরপাকড় চালানো হচ্ছে।
এনবিসি টেন বোস্টনের প্রতিবেদনে বলা হয়, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বোস্টনের মেয়র মিশেল উ-এর তথাকথিত অভিবাসীবিষয়ক নীতির সমালোচনা করেছেন।
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ বলছে, ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে ‘অপরাধে জড়িত বিদেশিদের’ ওপর এ ধরপাকড় অভিযান চালানো হচ্ছে।
এ নীতির আওতায় ওই এলাকায় অভিবাসন আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা থাকে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেখানে ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করে না।
বিবৃতিতে বলা হয়, মেয়র উ যে ধরনের অভিবাসীবিষয়ক নীতি আরোপ করে রেখেছেন, সেগুলো শুধু অপরাধীদের আশ্রয়–প্রশ্রয়ই দেয় না, বরং এটি সাধারণ আইন মান্যকারী মার্কিন নাগরিকদের স্বার্থের চেয়ে জননিরাপত্তামূলক হুমকি বাড়িয়ে দেয়।
এনবিসি টেনের প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যৌন অপরাধী, শিশু নিপীড়নকারী, হত্যাকারী, মাদক ব্যবসায়ী ও গ্যাং সদস্যদের গ্রেপ্তার করছে আইসিই।