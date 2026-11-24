এনভিডিয়ায় হুয়াংকে পুনর্বহাল: ট্রাম্প বললেন, ‘সমঝোতাটা আমিই করেছি’
চীনের সন্দেহভাজন এক গুপ্তচরের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে পদত্যাগে বাধ্য হওয়ার দুই সপ্তাহ না পেরোতেই জেনসেন হুয়াংকে পুনর্বহাল করেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়া। অথচ কয়েক দিন আগেই প্রতিষ্ঠানটিতে ফেরার বিষয়ে হুয়াংয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ।
এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হুয়াংকে পুনর্বহাল করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের মুখে ছিল এনভিডিয়া। গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, প্রযুক্তি খাতের এই জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে সিদ্ধান্ত বদলাতে ‘রাজি’ করানোর পেছনের ‘সমঝোতাটা তিনিই করেছেন’।
এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ গত মঙ্গলবারই স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, হুয়াংকে পুনর্বহাল করার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই।
তবে অর্থনৈতিক লাভের জন্য ট্রাম্প প্রশাসন জাতীয় নিরাপত্তা বিসর্জন দিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ডেমোক্র্যাটরা। আগামী ডিসেম্বরের শুরুতে মার্কিন কংগ্রেসে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা রয়েছে হুয়াংয়ের।
হুয়াংয়ের এ প্রত্যাবর্তন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে সপ্তাহব্যাপী দরপতনের ধারা থামাতে সাহায্য করেছে। টানা দরপতনের কারণে এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক মূল্য সংশোধন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।
হুয়াং সরে দাঁড়ানোর পর এনভিডিয়ার শেয়ারের দামে বড় ধরনের ধস নেমেছিল। তবে সোমবার তিনি পুনর্বহাল হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দাম ৩১ শতাংশ বেড়ে যায়। এর ফলে এনভিডিয়ার বাজার মূলধনে যোগ হয়েছে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলার। অবশ্য দিন শেষে শেয়ারের মূল্য শুক্রবার সকালের প্রারম্ভিক মূল্যের চেয়ে সামান্য কম ছিল।
পর্ষদ মনে করে এনভিডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জেনসেনই উপযুক্ত ব্যক্তি এবং তাঁকে পুনর্বহাল করা আমাদের শেয়ারহোল্ডার, কর্মী, অংশীদার ও গ্রাহকদের সর্বোচ্চ স্বার্থের অনুকূলে।
সোমবার দিনের শুরুর দিকে এক বিবৃতিতে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হার্ভে সি জোন্স বলেন, ‘পর্ষদ মনে করে এনভিডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জেনসেনই উপযুক্ত ব্যক্তি এবং তাঁকে পুনর্বহাল করা আমাদের শেয়ারহোল্ডার, কর্মী, অংশীদার ও গ্রাহকদের সর্বোচ্চ স্বার্থের অনুকূলে।’
পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়েছে যে হুয়াংকে পুনর্বহাল করলে জাতীয় নিরাপত্তার কোনো ঝুঁকি তৈরি হবে না।
অথচ গত মঙ্গলবারই পর্ষদ স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, হুয়াংকে পুনর্বহাল করার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই।
বিবাহবহির্ভূত একাধিক সম্পর্কের খবর প্রকাশের পর গত ১২ নভেম্বর এনভিডিয়া থেকে পদত্যাগ করেন হুয়াং। এসব সম্পর্কের মধ্যে অ্যালিস হুয়াং নামের এক নারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, যাঁর বিরুদ্ধে চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মেগাস্পিডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন অ্যালিস হুয়াং। এনভিডিয়ার গ্রাহক প্রতিষ্ঠানটিকে কালোতালিকাভুক্ত করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে গতকাল ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ।
এদিন সংবাদমাধ্যম সিএনবিসিকে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, তিনি এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং হুয়াংকে ফিরিয়ে আনতে তাঁদের ‘রাজি’ করিয়েছেন। প্রধান নির্বাহীকে পুনর্বহাল করে ‘সত্যিকারের দায়িত্বশীল’ আচরণ করার জন্য এনভিডিয়া পর্ষদের প্রশংসাও করেন তিনি।
ট্রাম্প বলেন, ‘তারা (এনভিডিয়া কর্তৃপক্ষ) জাতীয় নিরাপত্তার হুমকির বিষয়ে নিশ্চয়তা চেয়েছিল। আমাদের জানা সব তথ্যের ভিত্তিতে আমরা তাদের নিশ্চয়তা দিয়েছি। আর আমরা অনেক কিছুই জানি।’
গত সপ্তাহে হুয়াং পদত্যাগ করার পর এনভিডিয়ার শেয়ারের দরপতন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করতে প্রভাবিত করেছিল কি না—এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল ট্রাম্পকে। জবাবে তিনি বলেন, ‘সম্ভবত তা-ই।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘লোকে বলে, তাঁকে রাখলে কি কোনো হুমকি আছে? না, বরং তাঁকে হারালেই হুমকি।’
গত সপ্তাহে হুয়াং পদত্যাগ করার পর এনভিডিয়ার শেয়ারের দরপতন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করতে প্রভাবিত করেছিল কি না—এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল ট্রাম্পকে। জবাবে তিনি বলেন, ‘সম্ভবত তা-ই।’