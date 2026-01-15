অভিবাসী ভিসা স্থগিত: ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের প্রভাব কী
যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য ২১ জানুয়ারি থেকে অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত করতে যাচ্ছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের এ পদক্ষেপ অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধ এবং আমেরিকান জনগণের সম্পদ সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে। এর ফলে স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে ইচ্ছুকরা প্রভাবিত হবেন, তবে পর্যটক বা স্বল্পমেয়াদি ভিসাধারীরা নন। ট্রাম্প প্রশাসন গত বছর থেকে অভিবাসন আইন কঠোর করেছে, যা শরণার্থী গ্রহণ ও দক্ষ জনশক্তির ভিসায়ও প্রভাব ফেলেছে।