আরেক জাদুঘরে স্বর্ণালংকারসহ হাজার নিদর্শন চুরি
ফ্রান্সের ল্যুভর জাদুঘরে চুরির ঘটনা নিয়ে আলোচনার মধ্যেই এবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি জাদুঘর থেকে দুর্ধর্ষ চুরির খবর সামনে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডের একটি জাদুঘরে। সেখান থেকে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় এক হাজার নিদর্শন চুরি করে নিয়ে গেছে চোর। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ সপ্তাহে চুরির ঘটনাটি সামনে এনেছে। চুরি হওয়া জিনিসগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক শিল্পনিদর্শন ও স্বর্ণালংকার রয়েছে।
চলতি মাসের শুরুতে ওকল্যান্ড মিউজিয়াম অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সংরক্ষণাগারে এই চুরির ঘটনা ঘটে। স্থানীয় প্রশাসন এফবিআইয়ের সহায়তায় যৌথভাবে ঘটনাটির তদন্ত করছে।
ওকল্যান্ডের পুলিশ বিভাগ গত বুধবার এক বিবৃতিতে জানায়, গত ১৫ অক্টোবর ভোর সাড়ে তিনটার দিকে কয়েকজন ওই স্থাপনায় ঢুকে পড়েন। এরপর তাঁরা সংগ্রহশালা থেকে শতাধিক নিদর্শন চুরি করেন। চুরি হওয়া শিল্পনিদর্শনের মধ্যে রয়েছে নেটিভ আমেরিকান ঝুড়ি, হাতির দাঁতের খোদাই কাজ, ড্যাগেরোটাইপ (প্রাচীন ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি) ছবিসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামগ্রী এবং কয়েকটি ল্যাপটপ।
ওকল্যান্ড মিউজিয়াম অব ক্যালিফোর্নিয়ার নির্বাহী পরিচালক ও সিইও লরি ফোগার্টি এক বিবৃতিতে বলেন, ‘চুরির এ ঘটনা আমাদের রাজ্যের জনগণকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত করার এক নির্লজ্জ উদাহরণ। এই সংগ্রহশালার বেশির ভাগ নিদর্শন বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করা। এগুলো ফিরে পেতে ওকল্যান্ড সিটি, ওকল্যান্ড পুলিশ বিভাগ ও এফবিআইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি।’
ওকল্যান্ড জাদুঘরের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ায় অবস্থিত জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালে। এখানে ২০ লাখের বেশি নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্ম, ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রাকৃতিক নমুনা।