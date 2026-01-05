যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুরের ঘটনায় একজন আটক

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগে একজনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সময় আজ সোমবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে।

আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, ২৬ বছর বয়সী উইলিয়াম ডিফুরের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা প্রদান, অপরাধমূলক ক্ষতিসাধন বা বিপত্তি সৃষ্টি, অনধিকার প্রবেশ ও ভাঙচুরের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দেশটির ওহাইও অঙ্গরাজ্যের সিনসিনাটি শহরের ইস্ট ওয়ালনাট হিলসে ভ্যান্সের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘ফক্স ১৯ নাউ’ জানিয়েছে, রাত ১২টা ১৫ মিনিটের দিকে এক ব্যক্তিকে ‘পূর্ব দিকে দৌড়ে যেতে’ দেখে সিনসিনাটি পুলিশকে খবর দেয় ইউএস সিক্রেট সার্ভিস।

গ্রেপ্তারসংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের এক এজেন্ট ডিফুরকে ভ্যান্সের বাড়ির সীমানায় হেঁটে প্রবেশ এবং ‘ওই বাড়ির চারটি জানালার কাচ ও একটি গাড়ি ভাঙচুর করতে’ দেখেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিফুরকে আটক করেন সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা।

ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের বিষয়টি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তারা সিনসিনাটি পুলিশ বিভাগ এবং ইউএস অ্যাটর্নি অফিসের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করছে। সংস্থাটি আরও জানায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবার বর্তমানে শহরের বাইরে রয়েছেন এবং ঘটনার সময় তাঁরা বাড়িতে ছিলেন না।

ডিফুরের বিরুদ্ধে এবারই প্রথম ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি। আদালতের নথি অনুযায়ী, গত এপ্রিলে হাইড পার্কের একটি ইন্টেরিয়র ডিজাইন প্রতিষ্ঠানে দুই হাজার ডলারের বেশি মূল্যের ক্ষতিসাধন করার ঘটনায় ভাঙচুরের দুটি অভিযোগে তিনি আদালতে দোষ স্বীকার করেছিলেন।

ওই ঘটনায় আদালত ডিফুরকে দুই বছরের জন্য একটি মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তাঁকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫ হাজার ৫৫০ ডলার পরিশোধের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আগামীকাল মঙ্গলবার হ্যামিল্টন কাউন্টি মিউনিসিপ্যাল আদালতে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে হাজির করা হবে।

