ফোনকলে ট্রাম্পকে শুল্ক প্রত্যাহারের আহ্বান লুলার
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক আলাপ করেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা। গত সোমবার এক ফোনকলে যুক্তরাষ্ট্রের শাস্তিমূলক বাণিজ্য শুল্ক প্রত্যাহারে ট্রাম্পকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে নিকট ভবিষ্যতে সরাসরি বৈঠকের ইঙ্গিতও দিয়েছেন দুজন।
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ট্রাম্প–লুলা ৩০ মিনিট ধরে ‘বন্ধুত্বপূর্ণ সুরে’ আলাপ করেন। এ সময় ব্রাজিলের ওপর আরোপ করা শুল্ক এবং দেশটির কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান লুলা। তিনি বলেন, আগামী মাসে মালয়েশিয়ায় ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।
বৈঠকের পর নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, ফোনকল ‘খুবই ভালো’ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আরও আলাপ–আলোচনা হবে। নিকট ভবিষ্যতে তাঁরা ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্র—দুই দেশে একত্র হবেন। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।
গত মাসে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে ট্রাম্প ও লুলার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে লুলা বলেছিলেন, ব্রাজিলের কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ‘অগ্রহণযোগ্য’। অপর দিকে ট্রাম্প ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ‘দমন–পীড়ন’ ও ‘বিচারিক দুর্নীতির’ অভিযোগ এনেছিলেন।
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোকে ২৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট। ২০২২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লুলার কাছে পরাজিত হন বলসোনারো। তারপর তিনি অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ আনা হয়।