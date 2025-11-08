বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিমান পরিষেবা
যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি অচলাবস্থার (শাটডাউন) কারণে অভ্যন্তরীণ রুটে ৫,০০০-এর বেশি ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বিত হয়েছে। ওয়াশিংটনের রেগান বিমানবন্দরে ফ্লাইট প্রায় ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত দেরিতে ছেড়েছে, ১৭% বাতিল হয়েছে।
পরিবহনমন্ত্রী সিন ডেফি জানিয়েছেন, পরিস্থিতি খারাপ হলে ২০% পর্যন্ত ফ্লাইট কমানো হতে পারে। আমেরিকান, সাউথওয়েস্ট ও ডেল্টার মতো সংস্থাগুলো যাত্রীদের অর্থ ফেরত ও ফ্লাইট বদলের সুযোগ দিচ্ছে। বেতন না পাওয়ায় অনেক এটিসি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে।