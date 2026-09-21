গাড়ির লাইসেন্স প্লেটের নম্বরে জিতলেন লাখ ডলারের লটারি

গাড়ির লাইসেন্স প্লেটের নম্বরে জিতলেন লাখ ডলারের লটারি
কিছুদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের এক নারীর সঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছিল। রাস্তায় বের হলে গাড়ির নম্বর প্লেটে নির্দিষ্ট কয়েকটি সংখ্যা বারবার চোখে পড়ছিল। তাঁর মনে হয়, বিষয়টি মহাজগৎ থেকে আসা কোনো ‘বার্তা’। সিদ্ধান্ত নেন, লটারির টিকিট কাটতে সংখ্যাগুলো ব্যবহার করবেন। তবে এ সিদ্ধান্ত যে তাঁর জীবন অনেকটাই বদলে দেবে, তা হয়তো ভাবেননি। তিনি জিতে নিয়েছেন এক লাখ মার্কিন ডলারের পুরস্কার, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১ কোটি ২০ লাখ টাকার বেশি।
ঘটনাটি ঘটেছে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের নরফোক শহরে। লটারিজয়ী ওই নারী ভার্জিনিয়া লটারির কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরে তিনি যেখানে যাচ্ছিলেন, সেখানে ‘০-৮-১-১-৬’ সংখ্যা চোখে পড়ছিল। এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত নেন, সংখ্যাগুলো দিয়ে তিনি ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। এরপর গত ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত ‘পিক ফাইভ’ নামক লটারির ড্রয়ের জন্য অনলাইনে দুটি টিকিট কেনেন।
ড্রয়ের রাতে দেখা যায়, তাঁর বেছে নেওয়া সংখ্যাগুলো হুবহু মিলে গেছে। দুটি টিকিটের প্রতিটিতে ৫০ হাজার ডলার করে মোট ১ লাখ ডলারের গ্র্যান্ড প্রাইজ জিতে নেন তিনি।
বিপুল অঙ্কের পুরস্কার জেতার পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে ওই নারী বলেন, ‘আমি যখন লটারির ফলাফলে একের পর এক এতগুলো শূন্য দেখছিলাম, মনে হচ্ছিল আমি হয়তো একই জিনিস দুবার দেখছি। ডলারের অঙ্কটা নিশ্চিত হওয়ার পরপরই আমি খুশিতে চিৎকার করতে শুরু করি।’