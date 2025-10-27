মার্কিন সরকার নভেম্বরে খাদ্যসহায়তা বাবদ অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দেবে: কৃষি বিভাগ

মার্কিন সরকার নভেম্বরে খাদ্যসহায়তা বাবদ অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দেবে: কৃষি বিভাগ
মার্কিন কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের চলমান অচলাবস্থার (শাটডাউন) কারণে নভেম্বর মাসে মার্কিন নাগরিকের খাদ্যসহায়তা বিতরণ করা হবে না। ৪ কোটির বেশি মার্কিন নাগরিক সরকারের খাদ্যসহায়তার সুবিধাভোগী।
কৃষি বিভাগ তাদের ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, মূল কথা হচ্ছে, তহবিল ফুরিয়ে গেছে। তারা এই অচলাবস্থার জন্য সিনেটে থাকা ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করেছে।
মার্কিন নাগরিকদের প্রতি আটজনের মধ্যে একজন সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (এসএনএপি) ব্যবহার করেন, যা অনেকের পরিবারের মুদি খাদ্যসামগ্রীর বাজেটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
চলতি মাসের শুরুর দিকে ট্রাম্প প্রশাসন বিশেষ একটি আপৎকালীন তহবিল ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, যা দিয়ে এসব সুবিধা চালু রাখা যেত। প্রশাসনের দাবি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো সম্ভাব্য জরুরি অবস্থার জন্য সেই অর্থ প্রয়োজন।
ডেমোক্র্যাটরা এই আপৎকালীন তহবিল ব্যবহার করতে ট্রাম্পের অস্বীকৃতির তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। গত শুক্রবার কংগ্রেসওম্যান রোজা ডিলাউরো ও অ্যাঞ্জি ক্রেগ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন এর আগে এমন নিষ্ঠুর ও বেআইনি কাজ সম্ভবত আর করেনি।
দুই কংগ্রেস সদস্য এই অচলাবস্থার মধ্যেও আর্জেন্টিনাকে সহায়তা এবং হোয়াইট হাউসে একটি নতুন বলরুম তৈরির জন্য ট্রাম্পের সমালোচনা করেন।
তবে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে নিয়ে কাজ করা চিন্তক প্রতিষ্ঠান সেন্টার অন বাজেট অ্যান্ড পলিসি প্রায়োরিটিজের (সিবিপিপি) মতে, এই আপৎকালীন তহবিল দিয়ে এক মাসের সুবিধার মাত্র প্রায় ৬০ শতাংশ অর্থায়ন করা যেত।
শুক্রবার কৃষি বিভাগে পাঠানো এক চিঠিতে ডেমোক্র্যাট হাউসের সদস্যরা জানান, এসএনএপির আপৎকালীন রিজার্ভে এখনো ‘উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল উপলব্ধ রয়েছে’, যা কংগ্রেস ঠিক এই কারণেই সরবরাহ করেছে। নভেম্বরের বেশির ভাগ সুবিধার অর্থায়নে এই তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে।
এই দুই কংগ্রেস সদস্য কৃষিসচিব ব্রুক রলিন্সের কাছে এই রিজার্ভ তহবিল এবং তাঁর বিভাগের অন্যান্য উপলব্ধ অর্থ স্থানান্তর করে নভেম্বরের জন্য এই কর্মসূচি পুরোপুরি চালু রাখার অনুরোধ জানান।
মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোর কাছে আসা একটি মেমোতে রলিন্স জানান, রিজার্ভ তহবিল কেবল ‘প্রকৃত জরুরি অবস্থা’ মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যই ব্যবহার করা যেতে পারে।
এর আগে, শাটডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে রলিন্সের বিভাগের প্রকাশিত পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, কর্মসূচি পরিচালনার জন্য অল্পসংখ্যক কর্মচারীকে কাজে বহাল রাখা হবে। রাজ্যগুলো যাতে সুবিধা অব্যাহত রাখা যায়, তা নিশ্চিত করতে কংগ্রেস ‘বহু বছরের আপৎকালীন তহবিল’ তৈরি করেছে।
এসএনএপি কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে রি-লোড করার যোগ্য ডেবিট কার্ড দেওয়া হয়, যা তারা প্রয়োজনীয় মুদিসামগ্রী কেনার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। সিবিপিপি অনুসারে, চারজনের একটি পরিবার গড়ে প্রতি মাসে ৭১৫ ডলার (প্রায় ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা) পায়, যা প্রতি ব্যক্তি, প্রতিদিন ৬ ডলারের সামান্য কম।
এসব কর্মসূচি রাজ্য সরকারই পরিচালনা করে থাকে। তবে বেশির ভাগ অর্থ আসে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে।
যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু রাজ্য তাদের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে ঘাটতি মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার সতর্ক করে বলেছে, এই অর্থের ঘাটতি মেটাতে পরে তাদের কোনো অর্থ দেওয়া হবে না।
ম্যাসাচুসেটসসহ কিছু রাজ্য জানিয়েছে, ঘাটতি পূরণ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ তাদের কাছে নেই।
অনেক রাজ্য এসএনএপি সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কাজ করছে, যাতে তারা দাতব্য ফুড প্যান্ট্রি এবং খাবারের বিকল্প উৎস খুঁজে নিতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়া খাদ্য বিতরণে সহায়তা করতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করছে।
মার্কিন সরকারের এই অচলাবস্থা (শাটডাউন) গতকাল রোববার ২৬তম দিনে প্রবেশ করেছে, যা এটিকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় দীর্ঘতম শাটডাউন করে তুলেছে।