টেক্সাসে একটি দোকানের পার্কিংয়ে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত ৩

যুক্তরাষ্ট্রে একটি টার্গেট স্টোরফাইল ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে একটি টার্গেট স্টোরের গাড়ি রাখার জায়গায় বন্দুকধারীর এলোপাতাড়ি গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার, টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের রাজধানী অস্টিনে।

টেক্সাসের পুলিশপ্রধান লিসা দাভিস জানান, সন্দেহভাজন বন্দুকধারী একজন পুরুষ। বয়স ত্রিশের কোঠায়। তাঁর ‘মানসিক সমস্যায়’ ভোগার রেকর্ড রয়েছে।

গুলি চালানোর পর ওই ব্যক্তি একটি গাড়ি চুরি করে সেটা নিয়ে পালিয়ে যান। পথে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পরে। এরপর তিনি আরও একটি গাড়ি চুরি করে পালানোর চেষ্টা করেন। তখন পুলিশ তাঁকে আটক করে।

জরুরি উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে তিনজন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করেন। দুজন সেখানেই মারা যান। হাসপাতালে নেওয়ার পর আরেকজনের মৃত্যু হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম–পরিচয় জানানো হয়নি।

লিসা দাভিস বলেন, ‘অস্টিনের জন্য একটা দুঃখের দিন আজ। আমাদের সবার জন্যই দুঃখের একটি দিন। ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক্সে দেওয়া এক পোস্টে অস্টিনের মেয়র ক্রিক ওয়াটসন এ ঘটনাকে ‘ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি’ বলে উল্লেখ করেছেন।

সপ্তাহ দুয়েকের বেশি সময় আগে মিশিগান অঙ্গরাজ্যে ওয়ালমার্টের এক দোকানে একই রকম হামলার ঘটনা ঘটেছিল।

অন্যদিকে গত জুলাইয়ের শেষ দিকে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে ২৭ বছর বয়সী এক বন্দুকধারী এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে পাঁচজনকে হত্যা করেন। নিউইয়র্কে গত দুই দশকের বেশি সময়ের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা।

