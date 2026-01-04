দুঃসাহসিক অভিযান, যেভাবে মাদুরোকে তুলে নেওয়া হয়

দুঃসাহসিক অভিযান, যেভাবে মাদুরোকে তুলে নেওয়া হয়
যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শনিবার ভোর ৪টা ২১ মিনিটে নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ প্ল্যাটফর্মে এক বার্তায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে ধরতে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই পদক্ষেপ আকস্মিক মনে হলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক কালে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম জটিল এই অভিযানের পরিকল্পনা চলছিল কয়েক মাস ধরেই। ছিল অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ মহড়াও।