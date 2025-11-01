স্ত্রী উষা খ্রিষ্টধর্ম করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করার পর বিতর্ক শুরু, এখন কী বলছেন ভ্যান্স
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স তাঁর স্ত্রী উষা ভ্যান্স ক্যাথলিক গির্জার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে কোনো একদিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন বলে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। নিজের এ মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বিশাল এক পোস্ট দিয়েছেন তিনি।
জেডি ভ্যান্স বলেন, তাঁর যে মন্তব্য নিয়ে কথা হচ্ছে, সেটি মূল বক্তব্য থেকে কেটে নেওয়া একটি অংশ। কোন প্রসঙ্গে তিনি ওই মন্তব্য করেছেন, সেটা দেখানো হয়নি।
গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে তরুণদের সংগঠন ‘টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ’র একটি অনুষ্ঠানে এক তরুণীর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ভ্যান্স তাঁর স্ত্রী উষা একদিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত উষা হিন্দু সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছেন।
স্ত্রী একদিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন, এমন আশাবাদ ব্যক্ত করা ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, ভ্যান্সের এ মন্তব্য কি তাঁর স্ত্রীকে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়ার ইঙ্গিত।
স্ত্রী একদিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন, এমন আশাবাদ ব্যক্ত করা ভিডিও ভাইরাল হওয়া পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, ভ্যান্সের এ মন্তব্য কি তাঁর স্ত্রীকে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়ার ইঙ্গিত।
জবাব দিতে এক্স পোস্টে ভ্যান্স বলেন, একটি পাবলিক ইভেন্টে তাঁকে তাঁর আন্তধর্মীয় বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি ওই প্রশ্ন এড়িয়ে যেত চাননি, উত্তর দিয়েছেন।
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, ‘প্রথমেই বলি, প্রশ্নটি আসে আমার বাঁ পাশে থাকা একজনের কাছ থেকে, আমার আন্তধর্মীয় বিয়ে নিয়ে। আমি একজন পাবলিক ফিগার, লোকজন আমার ব্যাপারে জানতে আগ্রহী এবং আমি প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলাম না।’
নিজের ধর্মবিশ্বাস তাঁর বিশ্ব দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দিয়েছে বলেও জানান ভ্যান্স। তিনি স্ত্রীকে এর কৃতিত্ব দিয়ে বলেন, উষাই বহু বছর আগে তাঁকে ধর্মের সঙ্গে পুনঃসংযোগ স্থাপন করতে উৎসাহ দিয়েছেন।
ভ্যান্স লেখেন, ‘আমার খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিশ্বাস আমাকে বলে যে যিশুখ্রিষ্টের বাণী (গস্পেল) সত্য এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর। আমার স্ত্রী আমার জীবনে অসাধারণ আশীর্বাদ, যেমনটি আমি টিপিইউএসএয়ের অনুষ্ঠানে বলেছিলাম। বহু বছর আগে তিনিই আমাকে আমার বিশ্বাসের সঙ্গে পুনঃসংযোগ স্থাপন করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন।’
আগের ব্যাখ্যার কথা আবারও উল্লেখ করে জেডি ভ্যান্স আরও বলেন, ‘তিনি (উষা) খ্রিষ্টান নন এবং ধর্ম পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনাও নেই। কিন্তু অনেক আন্তধর্মীয় বিয়ে বা যেকোনো আন্তধর্মীয় সম্পর্কের মতো আমি আশা করি, একদিন তিনি আমার মতো করে বিষয়গুলো দেখতে পাবেন। সবকিছুর পরও আমি তাঁকে ভালোবাসা ও সমর্থন দিয়ে যাব। আমার বিশ্বাস, জীবন ও অন্য সব বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব। কারণ, তিনি আমার স্ত্রী।’
এ ধরনের পোস্টগুলো খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা ফুটিয়ে তোলে। হ্যাঁ, খ্রিষ্টানদের একটি বিশ্বাস রয়েছে এবং হ্যাঁ, সেই বিশ্বাসের কিছু নির্দিষ্ট আচরণও আছে, যার মধ্যে একটি হলো, আমরা আমাদের বিশ্বাসকে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিই।
ওই পোস্টে সমালোচকদের সমালোচনা করে ভ্যান্স লেখেন, ‘এ ধরনের পোস্টগুলো খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা ফুটিয়ে তোলে। হ্যাঁ, খ্রিষ্টানদের একটি বিশ্বাস রয়েছে এবং হ্যাঁ, সেই বিশ্বাসের কিছু নির্দিষ্ট আচরণও আছে, যার মধ্যে একটি হলো আমরা আমাদের বিশ্বাসকে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিই। এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিষয়। যাঁরা এটিকে নিয়ে অন্য রকম বলছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে।’
ইয়েল ল স্কুলে লেখাপড়ার সময় ভ্যান্স ও উষার পরিচয় হয়। ২০১৪ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত উষার বিয়ের আগের পদবি চুলুকুরি। তিনি প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সাংস্কৃতিক ও পেশাগত পরিচয়ের সমন্বয় নিয়ে কথা বলেন।
ভ্যান্স ২০১৯ সালে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নেন। উষার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিষয়ে তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, তখন তিনি (ভ্যান্স) নিজেকে সংশয়বাদী (অ্যাগনস্টিক) বা নাস্তিক ভাবতেন। এ দম্পতির তিন সন্তান খ্রিষ্টধর্মমতে বেড়ে উঠেছে। তারা খ্রিষ্টান স্কুলে পড়াশোনা করছে।