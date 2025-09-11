মিত্র চার্লির হত্যাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মুহূর্ত বললেন ট্রাম্প, দুষলেন ‘উগ্র বামদের’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ডানপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও বিশ্লেষক চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঘনিষ্ঠ এ মিত্রকে হারিয়ে ট্রাম্প বলেন, এটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ‘অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি মুহূর্ত’। চার্লি ‘সত্যের জন্য শহীদ’ হয়েছেন।
এ ঘটনায় ‘উগ্র বামপন্থীদের’ দুষছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, তাঁদের (বামদের) বক্তব্য রক্ষণশীল এ কর্মীর মৃত্যুতে ভূমিকা রেখেছে। নিজের ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এসব কথা বলেন ট্রাম্প।
বহু বছর ধরে উগ্র বামেরা চার্লির মতো অসাধারণ আমেরিকানদের নাৎসি এবং বিশ্বের সবচেয়ে জঘন্যতম নির্বিচার হত্যাকারী ও অপরাধীদের সঙ্গে তুলনা করে আসছে—ভিডিওতে বলেন ট্রাম্প।
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমাদের দেশে এখন যে ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর পেছনে এসব বক্তব্য সরাসরি দায়ী। এসব এখনই বন্ধ করতে হবে।’
চার্লিকে হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, এটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি মুহূর্ত।
ভিডিওতে ট্রাম্প বলেন, আমার প্রশাসন এই নৃশংসতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সহিংসতা ও এমন সংগঠনের অর্থায়ন ও সহায়তা করার পেছনে ভূমিকা রাখা সবাইকে খুঁজে বের করবে।
স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ অঙ্গরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় চার্লিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিটি তাঁর ঘাড়ে এসে লাগে। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
উটাহর গভর্নর এ ঘটনাকে ‘রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড’ বলে উল্লেখ করেছেন। সন্দেহভাজন হামলাকারী পলাতক। পুলিশ এখনো সম্ভাব্য সন্দেহভাজন সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি।
দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প চার্লি কার্ককে তরুণ ও সংখ্যালঘু ভোটারদের সমর্থন আদায়ের কৃতিত্ব দিয়েছিলেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) চার্লি কার্কের অনুসারী ৫৩ লাখ। তিনি জনপ্রিয় পডকাস্ট ও রেডিও অনুষ্ঠান ‘দ্য চার্লি কার্ক শো’র উপস্থাপক ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ফক্স নিউজের ‘ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস’-এর সহ–উপস্থাপক হিসেবেও কাজ করেছেন।