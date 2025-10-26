মানদানি-মানদামি-জামদামি-মামদামি: লোকেরা কেন মামদানির নামের উচ্চারণে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন

মানদানি-মানদামি-জামদামি-মামদামি: লোকেরা কেন মামদানির নামের উচ্চারণে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন
নামটির উচ্চারণে শত্রু–মিত্র, সবারই ভুল হচ্ছে। এ নিয়ে জোহরান মামদানি বলেন, ‘সত্যি বলতে, এটা উচ্চারণ করা মোটামুটি সহজই।’
গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপক্ষীয় বিতর্কে এক ঘণ্টার বেশি সময় কেটে যায়। তবু সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুমো এ নির্বাচনের প্রধান প্রার্থীর নামই ঠিকভাবে বলতে পারেননি।
কুমো মামদানিকে ডাকলেন ‘অ্যাসেম্বলিম্যান’ (নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য) এবং সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাসিওর একটি ‘ছোট সংস্করণ’ হিসেবে। এভাবে তিনি কৌশলে মামদানির নামটি উচ্চারণ করা এড়িয়ে গেলেন, যদিও নির্বাচনী প্রচারে তিনি বারবার নামটি ভুল বলেছিলেন।
‘মিস্টার মানদানি’। কুমোর একটি নির্বাচনী প্রচারের ভিডিওতে এভাবেই মামদানির নামের উচ্চারণ করতে শোনা যায়।
আর গত জুনে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারির বিতর্ক মঞ্চে কুমোকে বলতে শোনা যায়, ‘মি. মানদামি’। কুমোর উচ্চারণ এতটাই ভুল ছিল যে মামদানি নিজেই তাঁকে তা ঠিক করতে বলেন—এম–এ–এম–ডি–এ–এন–আই।
মামদানির নামের উচ্চারণে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কুমোই শুধু নন, অনেকেই ভুল করছেন। বিভিন্ন কারণেই তা হচ্ছে। এর কিছু বৈধ ও কিছু সম্ভবত অযৌক্তিক। মামদানির নামের শুধু প্রথম অংশই নয়; শেষ অংশও হয়ে উঠেছে ভাষাগত ভুলের রোমাঞ্চকর ও সৃষ্টিশীল প্রদর্শনের বিষয় হিসেবে।
গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের প্রথম বিতর্কে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া মামদানির নাম বলার চেষ্টা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন এবং তাঁকে ডাকলেন ‘জোর-হান’।
এটা (নামের ভুল শোনা) অনেকবার ঘটেছে। কিন্তু সত্যি বলতে, যাঁরা চেষ্টা করেও ভুল করেন, আমি তাঁদের দায়ী করি না। প্রচেষ্টাই হলো আমার কাছে সবকিছু।
‘জোরহান মানদামি’
নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল ও মামদানির গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহযোগী লেটিসিয়া জেমস এ মাসে ওয়াশিংটন হাইটসে একটি বড় নির্বাচনী সমাবেশে তাঁর নামের ভুল উচ্চারণ করেন এবং মঞ্চে আসার সময় উদ্দীপনার সঙ্গে চিৎকার করে বললেন ‘জোরহান মানদামি’।
‘জোহরান মানদামি’
মামদানির জন্য নামের ভুল উচ্চারণ শোনা নতুন কিছু নয়। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ম্যানহাটানে অভিবাসী হিসেবে বড় হওয়ার সময়ে নাম ভুল শোনাটা খুব সাধারণ ছিল।
লোকজনকে নামটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে সাহায্য করার কোনো টিপস আছে কি না, জিজ্ঞেস করলে মামদানি হাসলেন।
‘সত্যি বলতে, এটা মোটামুটি সহজেই উচ্চারণযোগ্য’, বলেন মামদানি।
‘জোহরান মামদানি’
জোহরান মামদানি, নিউইয়র্ক শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র হতে প্রতিযোগিতা করছেন। তিনি বলেছেন, কুমোর মতো কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর নাম ভুল উচ্চারণ করছেন বা সঠিকভাবে বলার চেষ্টা করছেন না।
মামদানি আরও বলেন, ‘যাঁরা ইচ্ছা করেই নাম ভুল বলেন; সেটা ভুল নয়, একটি বার্তা।’
মামদানির সমর্থকেরা এ বিষয়কে কুমোর বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি স্লোগান হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং মামদানি তাঁকে (কুমো) নামের উচ্চারণ ঠিক করতে বলার অডিও ক্লিপটি অনলাইনে ভাইরাল গানে রূপান্তর করেছেন। মামদানি বলেছেন, তাঁর মা ই–মেইল স্বাক্ষরে ‘মমদানি’ ব্যবহার করছেন। কিন্তু এটা তাঁর মায়ের গর্বের প্রতীক এবং এটি মামদানি নাম উচ্চারণে সহায়তাও করতে পারে।
সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাসিও–ও মামদানির বন্ধু এবং স্বীকার করেছেন যে তিনি নামটি ঠিকভাবে বলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন।
‘জোরহান মামদানি’
‘জোরহান মামদানি—আমার মনে হয়, এখন প্রায় ঠিকভাবে বলছি, তবে সময় লেগেছে’, মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএনকে বলেন ডি ব্লাসিও। ‘আমেরিকান ইংরেজি শোনার জন্য এটি কিছুটা অস্বাভাবিক শোনায়। সঠিক ছন্দ ধরতে অনুশীলন করা দরকার।’
কার্টিস স্লিওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি আরও ভালো করার চেষ্টা করছেন, ‘সময় লাগবে। এটা ইচ্ছাকৃত নয়।’
স্লিওয়ার নামের শেষ অংশও এভাবে উচ্চারণ করা হয়—স্লি–উহ। বলেছেন, তিনি মামদানির কষ্ট বোঝেন।
‘আমি যখন গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলাম, ৪৬ বছরের মধ্যে প্রায় ৩৩ বছরই আমার নাম বারবার ভুল উচ্চারণ করা হয়েছে’, স্লিওয়া বলেন। ‘আমি এর জন্য ক্ষুব্ধ হইনি।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মামদানি নামের উচ্চারণের ব্যর্থ চেষ্টা হয়তো কম সদয়ভাবে দেখা যেতে পারে। কারণ, তিনি মামদানিকে বারবার আক্রমণ করেছেন এবং গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়েছেন।
ট্রাম্পের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট আরও অদ্ভুতভাবে মামদানির নাম উচ্চারণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথম ও শেষ নামের অংশ মিলিয়ে ফেলেন। বলেন, ‘জামদামি’।
‘জোহরান মামদামি’
কিছু উচ্চারণের ভুল ইচ্ছাকৃত হতে পারে। তবে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন, মামদানির প্রথম ও শেষ নামের অক্ষরবিন্যাস এবং স্বরের ধরন ইংরেজিতে সাধারণ নয়। তাই কিছু মানুষের জন্য এটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করা কঠিন হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়।
‘ভাষাগুলো একে অপরের থেকে ভিন্ন। কিছু শব্দ বা ধ্বনি এক ভাষায় সহজে উচ্চারণ হয়, অন্য ভাষায় করা কঠিন। একইভাবে কোনো অক্ষর বা লেখা এক ভাষায় একভাবে পড়া হয়, অন্য ভাষায় ভিন্নভাবে’, বলেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক জিলিয়ান গ্যালাঘার।
গ্যালাঘার আরও বলেন, ইংরেজিতে ‘এনডি’ আছে এমন শব্দ শতাধিক, কিন্তু ‘এমডি’ খুব কম। এই ধরনের ধ্বনিগত জটিলতা ভুলের কারণ হয়ে থাকে। যেমন সমীভবন প্রক্রিয়ায় মামদানির নামের দ্বিতীয় ‘এম’ কে ‘এন’ হিসেবে উচ্চারণ করা হয়। ফলে এটি ‘মানদানি’ হয়ে যায়।
আরেকটি প্রক্রিয়া—প্রতিস্থাপন। এ প্রক্রিয়ায় লোকজন মামদানির ‘এন’ কে আরেকটি ‘এম’ দিয়ে (মামদামি) প্রতিস্থাপন করেন, বলেন এই অধ্যাপক।
টেলিভিশন উপস্থাপক হুপি গোল্ডবার্গ বলেন, এ ধরনের উচ্চারণের প্যাটার্ন এড়িয়ে যাওয়া কঠিন।
‘মামদানির “এম” এবং “ডি” পাশাপাশি আছে, যা ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্য কঠিন’, বলেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ভাষাতত্ত্ব ল্যাবের সহ–পরিচালক অধ্যাপক লরেল ম্যাককেনজি।
‘আমাদের জিব ওই বিশেষ ধরনের ধ্বনি উচ্চারণে অভ্যস্ত নয়’
সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের গ্র্যাজুয়েট সেন্টারের সহগবেষক অধ্যাপক সুজান ভ্যান ডার ফিস্ট বলেন, জোহরান মামদানির প্রথম ও শেষ নামের উভয় ‘অ্যান’ ধ্বনিও অনেকের জন্য কঠিন। প্রায়ই ‘জোহরান’কে ‘জোহর–অ্যান’ হিসেবে উচ্চারণ করা হয়েছে। এটি ঘটে কারণ, আমেরিকান ইংরেজিতে স্বরধ্বনির উচ্চারণ ভিন্ন।
‘জোহর–অ্যান’
‘এঁরা হলেন সেই ধরনের মানুষ; যাঁরা মূলত ইংরেজিভাষী এবং নামটিকে শুধু আমেরিকান ইংরেজির স্বরে রূপান্তর করছেন’, বলেন অধ্যাপক ভ্যান ডার ফিস্ট। ‘এটি (জোহরান মামদানির নাম) একটি উদাহরণ, কীভাবে বানান কোনো ব্যক্তির নামের উচ্চারণকে প্রভাবিত করে’।
ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক সভাপতি জন স্যামুয়েলসেন বলেন, জোহরান মামদানির প্রথম নাম উচ্চারণ করা তাঁর কাছে ‘নিউইয়র্কের বাইরের এলাকায় প্রচলিত সাধারণ উচ্চারণের মতো’। তিনি আরও বলেন, তিনি মমদানির শেষ নামের উচ্চারণ এড়িয়ে চলেন। কারণ, ভয় হয়, তিনি ভুল করে ফেলবেন।
এদিকে মামদানি বলেছেন, নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি একবার ম্যানহাটানের একটি মসজিদে শুক্রবারের নামাজ আদায় করতে গিয়েছিলেন। তিনি উপস্থিত মুসল্লিদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর নাম ধারাবাহিকভাবে কাউকে ভুল উচ্চারণ করতে শুনেছেন, হাত তুলুক। এতে প্রায় সবাই হাত তুলেছিলেন।
‘এটি এমন এক অভিজ্ঞতা, যা অসংখ্য অভিবাসীর ক্ষেত্রে ঘটে’, বলেন মামদানি। ‘যখন কেউ কোনো ব্যক্তির নাম নিয়ে ঠাট্টা বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেন, তার মানে, এটি বলার একটি উপায় যে তিনি (যাঁর নাম বিকৃত করা হয়) এখানকার জন্য উপযুক্ত নন।’
মামদানি বলেন, তিনি তাঁর নামের জন্য গর্ব করেন। মা তাঁর নামের প্রথম অংশ নির্বাচন করেছিলেন। এটির অর্থ, ‘আকাশের প্রথম তারা’। তাঁর বাবা মধ্যনাম কোয়ামি দিয়েছেন, ঘানার প্রথম প্রেসিডেন্ট কোয়ামি নকুমাহকে সম্মান জানিয়ে; যিনি স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন।
‘অ্যান্ড্রু কুমো কখনো জন ক্যাটসিমাটিডিসের মতো নাম নিয়ে সমস্যায় পড়েন না’, মামদানি বলেন। ক্যাটসিমাটিডিস গ্রিক ধনকুবের মুদি ব্যবসায়ী। ‘কিন্তু যেকোনোভাবেই হোক, (কুমোর কাছে) মামদানির নাম খুব কঠিন মনে হয়। এটা পক্ষপাতের বিষয়।’
অনেকে আবার কুমোর এ ভুলের জন্য হতাশা প্রকাশ করেছেন, যেমন সাংবাদিক আনন্দ গিরিধারদাস। এ সপ্তাহে এমএসএনবিসিতে কুমোর উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘এটি একটি বড়, বৈচিত্র্যময় শহর; যা আপনি নেতৃত্ব দিতে চান। আমাদের নামগুলো ঠিকভাবে উচ্চারণ করা উচিত।’
কুমোর মুখপাত্র রিচ আজ্জোপারদি বলেন, সাবেক এ গভর্নরের নামেরও প্রায়ই ভুল উচ্চারণ করা হয়। তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ কুয়োমো। কিন্তু অশুদ্ধ উচ্চারণে ইতালির লেকের মতো কুমো ডাকা হয়।
‘এটা ইচ্ছাকৃত নয় এবং তাঁকে (কুমো) এর জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। মানুষ সব সময় ‘কুয়োমো’’ এর ভুল উচ্চারণ করেন। আর আমরা এ নিয়ে কোনো অভিযোগ করি না’, বলেন আজ্জোপারদি।
তবে ম্যাককেনজি ও অন্যান্যরা দ্রুতই উল্লেখ করেছেন, কঠিন নাম ঠিকভাবে উচ্চারণ করা অসম্ভব নয়। অনুশীলন এবং মানুষের নাম কীভাবে উচ্চারণ হয় তা জিজ্ঞেস করার সচেষ্ট প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে সাহায্য করে, বিশেষ করে নিউইয়র্কের মতো শহরে; যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন অভিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে।