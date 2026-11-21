এফবিআইয়ের জালে রুশ গুপ্তচর, অতঃপর বিনিময়
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২০১০ সালের ২৬ জুন নিউইয়র্কে এফবিআই গ্রেপ্তার করে রাশিয়ার ১০ গুপ্তচরকে। ‘অপারেশন ঘোস্ট স্টোরিজ’ নামের দশকব্যাপী তদন্তে ধরা পড়া এসব এজেন্টের মধ্যে ছিলেন আনা চ্যাপম্যান ও রিচার্ড মারফি। ভুয়া পরিচয়ে তাঁরা মার্কিন সমাজে মিশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন। পরে দোষ স্বীকারের পর ৯ জুলাই ভিয়েনায় ঐতিহাসিক গুপ্তচর বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়। সেখানে তাঁরা রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পান।