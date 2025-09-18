ভারত-চীনসহ ২৩ দেশকে শীর্ষস্থানীয় মাদক পরিবহন ও উৎপাদনকারী দেশ ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

ভারত-চীনসহ ২৩ দেশকে শীর্ষস্থানীয় মাদক পরিবহন ও উৎপাদনকারী দেশ ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের
যুক্তরাষ্ট্র ২৩টি দেশকে শীর্ষ মাদক পরিবহন ও উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
এ তালিকায় রয়েছে ভারত, চীন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, বেলিজ, বলিভিয়া, মিয়ানমার, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হাইতি, হন্ডুরাস, জ্যামাইকা, লাওস, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, পানামা, পেরু ও ভেনেজুয়েলা।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, কোনো দেশের সরকার মাদকবিরোধী কার্যক্রমে ব্যর্থ হলেই শুধু এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে, তা নয়। তা ছাড়া এটি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেসব দেশের সহযোগিতার মাত্রাও বোঝায় না। এ তালিকাভুক্তি হয় প্রধানত সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেখে; যা মাদক বা মাদকের উপকরণ তৈরি বা ট্রানজিটের সুবিধা দেয়। এ ক্ষেত্রে সরকার কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়।
বিশেষভাবে গত ১২ মাসে আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী প্রতিশ্রুতি পালনে স্পষ্টভাবে ব্যর্থ দেশ হিসেবে আফগানিস্তান, বলিভিয়া, মিয়ানমার, কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলাকে চিহ্নিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্র ফেন্টানিল ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার করার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এসব মাদক ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী মার্কিনদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
নাইটাজিন, মেথামফেটামিনসহ অন্যান্য সিন্থেটিক মাদকের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে দৃঢ় ও ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণে এবং মাদক চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে চীনের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
