আবারও ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর দাবি করলেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও দাবি করলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ তিনি থামিয়েছেন। অবশ্য ভারত তৃতীয় কোনো পক্ষের হস্তক্ষেপের কথা বরাবরই অস্বীকার করে আসছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সংঘাতের সমাধান করেছেন। পাকিস্তানের নেতৃত্ব তাঁকে লাখ লাখ মানুষের প্রাণ বাঁচানোর কৃতিত্ব দিয়েছেন।
গতকাল সোমবার ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ, নৌমন্ত্রী জন ফেলান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে পাশে নিয়ে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটি সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ থামিয়েছি। পাকিস্তানের অত্যন্ত সম্মানিত জেনারেল যিনি ফিল্ড মার্শাল তিনি এবং একই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ১ কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, হয়তো তার চেয়েও বেশি।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও যোগ করেন, ‘আপনারা জানেন, আটটি বিমান ভূপাতিত করা হয়েছিল। সেই যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নিতে শুরু করেছিল। তিনি (পাকিস্তানের নেতা) সে দিনও বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ১ কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এভাবে আমরা সব যুদ্ধের সমাধান করেছি। এখন শুধু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধটিই আমি সমাধান করতে পারিনি।’
গত ১০ মে ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন, ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত ও পাকিস্তান ‘পূর্ণাঙ্গ ও তাৎক্ষণিক’ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৬০ বার তিনি দাবি করেছেন, তিনি দুই প্রতিবেশীর উত্তেজনা প্রশমনে সহায়তা করেছেন।
তবে ভারত সরকার শুরু থেকেই কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কথা অস্বীকার করে আসছে।
গত ২২ এপ্রিল পেহেলগামে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় ২৬ জন নিহত হন। এ ঘটনার জন্য ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করছিল। তবে পাকিস্তানে সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এরই মধ্যে গত ৭ মে পাকিস্তানে হামলা চালিয়ে বসে ভারত। পাকিস্তানও পাল্টা হামলা চালায়। চার দিন ধরে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে দুই দেশের পাল্টাপাল্টি হামলার পর ১০ মে দুই দেশ সংঘাত বন্ধে একটি সমঝোতায় পৌঁছায়।