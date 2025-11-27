ওয়াশিংটন ডিসিতে গুলি চালানো সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি আফগানিস্তান থেকে এসেছেন: ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ডিসিতে গুলি চালানো সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি আফগানিস্তান থেকে এসেছেন: ট্রাম্প
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর গুলি চালানো সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি আফগানিস্তান থেকে এসেছেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ বিষয়টি ‘নিশ্চিত’ করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, এর জন্য বাইডেন প্রশাসন দায়ী।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গুলি চালানোর ঘটনাটিকে ‘সন্ত্রাসী কাজ’ বলে অভিহিত করে বলেছেন, ‘আমি আজ রাতে (স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার রাত) জানাতে পারি, বিভিন্ন দিক থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ নিশ্চিত, সন্দেহভাজন ব্যক্তি একজন বিদেশি। তিনি পৃথিবীর এক জঘন্য জায়গা আফগানিস্তান থেকে আমাদের দেশে এসেছিলেন।’
এরপর ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর পূর্বসূরি সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সমালোচনা করে দাবি করেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ‘বাইডেন প্রশাসন ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে উড়োজাহাজে করে এখানে নিয়ে এসেছিল।’
এদিকে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) গতকাল বুধবার রাতে জানিয়েছে, ওয়াশিংটনে দুই ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যকে গুলি করে গুরুতর আহত করার ঘটনার পর তারা আফগান নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট সব অভিবাসন অনুরোধ প্রক্রিয়াকরণ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে।
জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে যেসব আফগান নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের বিষয়টি আবার যাচাই-বাছাই করার জন্য ট্রাম্প আহ্বান জানানোর পর ইউএসসিআইএস এই পদক্ষেপ নিয়েছে।
ইউএসসিআইএস ‘এক্সে’ (সাবেক টুইটার) একটি পোস্টে জানিয়েছে, ‘আমাদের স্বদেশ ও মার্কিন জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও দায়িত্ব।’