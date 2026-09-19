গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি: চুক্তি
গ্রিনল্যান্ডে বড় মার্কিন সামরিক উপস্থিতির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের চুক্তি হয়েছে। শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী, ওয়াশিংটনের অনুমোদন ছাড়া কোনো প্রতিপক্ষ এ দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি বা সংবেদনশীল বিনিয়োগ করতে পারবে না। চুক্তিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্যকর থাকবে, যা গ্রিনল্যান্ডকে উত্তর আমেরিকার কৌশলগত প্রতিরক্ষাবলয়ের অংশ করবে। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে স্থায়ী প্রবেশাধিকার, ঘাঁটি স্থাপন ও আকাশসীমা ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার দেবে, এমনকি গ্রিনল্যান্ড স্বাধীন হলেও। ট্রাম্প এটিকে 'স্বপ্নপূরণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।