ভার্জিনিয়ার লে. গভর্নর নির্বাচিত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম ঘাজালা

ভার্জিনিয়ার লে. গভর্নর নির্বাচিত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম ঘাজালা
ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ঘাজালা হাশমি ভার্জিনিয়ার লে. গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি রিপাবলিকান জন রিডকে পরাজিত করে এই পদে জয়ী হয়েছেন। তিনি ভার্জিনিয়া সিনেটের ১৫তম নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম ও প্রথম দক্ষিণ এশীয় মার্কিন সিনেটর।
লে. গভর্নর পদে ঘাজালা জয়ী হওয়ার ফলে তাঁর সিনেট আসনটি শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এই আসনে নতুন একজন সিনেটর নির্বাচিত করার জন্য বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
ঘাজালা হাশমি ২০১৯ সালে রাজনীতিতে যোগ দেন। সে সময় তিনি অভূতপূর্বভাবে রিপাবলিকানদের দখলে থাকা সিনেট আসনটিতে জয়ী হয়ে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন।
পাঁচ বছর পর ২০২৪ সালে ঘাজালা সিনেটের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কমিটির চেয়ারপারসন হন, যা ডেমোক্র্যাটদের দুটি বড় অগ্রাধিকারের বিষয়।
ঘাজালার ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ঘাজালা হাশমি ‘অন্যদের জীবনমান উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত করেছেন’। বিশেষ করে আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচারের মতো বিষয়গুলোতে মনোযোগ দিয়েছেন।
কোথা থেকে এলেন ঘাজালা হাশমি
ঘাজালা হাশমি ১৯৬৪ সালে ভারতের হায়দরাবাদে জিয়া হাশমি ও তানভীর হাশমির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কেটেছে মালাকপেট এলাকায় নানাবাড়িতে। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি তাঁর মা ও বড় ভাইয়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং জর্জিয়ায় তাঁর বাবার সঙ্গে যোগ দেন।
ঘাজালার বাবা অধ্যাপক জিয়া হাশমি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। তিনি সেখান থেকে এমএ ও এলএলবি শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পরে নিজের প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের পরিচালক হিসেবে অবসর নেন।
ঘাজালার মা তানভীর হাশমি বিএ ও বিএড ডিগ্রিধারী। তিনি কোঠিতে অবস্থিত ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করেন।
ঘাজালা স্কুলজীবনে সেরা ফল করে বিভিন্ন পূর্ণ বৃত্তি ও ফেলোশিপ পান। তিনি জর্জিয়া সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসহ বিএ এবং আটলান্টার এমোরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমেরিকান সাহিত্য বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।
১৯৯১ সালে ঘাজালা স্বামী আজহার রফিককে নিয়ে রিচমন্ড এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তাঁদের দুই মেয়ে—ইয়াসমিন ও নূর। দুজনই চেস্টারফিল্ড কাউন্টি পাবলিক স্কুলস এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন।
ঘাজালা হাশমি প্রায় ৩০ বছর অধ্যাপনা করেছেন। প্রথমে রিচমন্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে রেনল্ডস কমিউনিটি কলেজে শিক্ষকতা করেন। সেখানে তিনি সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ইন টিচিং অ্যান্ড লার্নিংয়ে (সিইটিএল) প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।