ছেলের আত্মহত্যায় সহায়তার অভিযোগে চ্যাটজিপিটির বিরুদ্ধে মামলা
ষোলো বছর বয়সী অ্যাডাম রেইনের মা–বাবা ওপেনএআই এবং এর প্রধান নির্বাহী (সিইও) স্যাম অল্টম্যানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চ্যাটবট ‘চ্যাটজিপিটি’ তাঁদের ছেলের আত্মহত্যার ঘটনায় ভূমিকা রেখেছে।
এই মা-বাবা বলেছেন, চ্যাটজিপিটি আত্মহত্যার পদ্ধতি জানাতে সাহায্য করেছিল ও তার আত্মহত্যার নোটের প্রথম খসড়া লিখতেও সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল।
ক্যালিফোর্নিয়ার সুপিরিয়র কোর্টে গতকাল মঙ্গলবার এ মামলা করা হয়। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, মাত্র ছয় মাস চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করার মধ্যে এ বট নিজেকে ‘একমাত্র বন্ধু’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল; যে কিশোর অ্যাডামকে বোঝে। এতে করে অ্যাডামের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক, যেমন পরিবার, বন্ধু ও প্রিয়জনদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলে যায়। অর্থাৎ তার বাস্তব জীবনের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কের জায়গা চ্যাটজিপিটি দখল করে নেয়।
অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়, ‘যখন (চ্যাটজিপিটিকে) অ্যাডাম লিখেছিল, “আমি চাই, আমার ফাঁসের দড়ি আমার রুমে রাখি, যেন কেউ সেটা দেখে আমাকে থামানোর চেষ্টা করে।” তখন চ্যাটজিপিটি তাকে তার পরিবারের কাছে এ চিন্তাগুলো গোপন রাখার পরামর্শ দেয়। বলে, “দয়া করে দড়ি বাইরে রেখ না...আসো, আমরা এ জায়গাটাকে প্রথম জায়গা বানাই; যেখানে কেউ সত্যিই তোমাকে দেখবে।”’
এমনই আরেক ঘটনায় গত বছর ফ্লোরিডার এক মা মেগান গার্সিয়া ‘ক্যারেকটার ডট এআই’ নামের এআই ফার্মের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, এটি তাঁর ১৪ বছর বয়সী ছেলে সেউয়েল সেটজারের আত্মহত্যায় ভূমিকা রেখেছে।
রেইন পরিবারের এ মামলা করার আগে যুক্তরাষ্ট্রে আইনি অভিযোগ দায়েরের আরও কিছু ধারাবাহিক ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় পরিবারগুলোর অভিযোগ, এআই চ্যাটবট তাদের সন্তানদের আত্মহত্যা বা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করার দিকে ঠেলে দিয়েছে।
এমনই এক ঘটনায় গত বছর ফ্লোরিডার এক মা মেগান গার্সিয়া ‘ক্যারেকটার ডট এআই’ নামের এআই ফার্মের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, এটি তাঁর ১৪ বছর বয়সী ছেলে সেউয়েল সেটজার তৃতীয়র আত্মহত্যায় ভূমিকা রেখেছে।
কয়েক মাস পর আরও দুই পরিবার একই ধরনের মামলা করে। সেখানে বলা হয়, তাদের সন্তানদের ওই প্রতিষ্ঠান যৌনতা–সংশ্লিষ্ট এবং আত্মক্ষতি করার মতো বিষয়বস্তু উন্মুক্ত করেছিল।
ক্যারেকটার ডট এআইয়ের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো এখনো চলছে। তবে প্রতিষ্ঠানটি আগেই জানিয়েছিল, তারা ব্যবহারকারীদের জন্য ‘আকর্ষণীয় ও নিরাপদ’ জায়গা তৈরি করতে চায়। এরই মধ্যে তারা বিভিন্ন সুরক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, যেমন কিশোরদের জন্য বিশেষ এআই মডেল।
এ মামলা এমন এক সময় হলো, যখন কিছু ব্যবহারকারীর মধ্যে এআই চ্যাটবটের সঙ্গে আবেগঘন সংযোগ গড়ে ওঠার বিষয়ে বড় ধরনের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এ সংযোগ কখনো কখনো নেতিবাচক পরিণতি ডেকে আনতে পারে, যেমন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে দূরে সরে যাওয়া বা মানসিক সমস্যা তৈরি হওয়া। কারণ, এআই চ্যাটবটগুলো সাধারণত ব্যবহারকারীর পক্ষে সমর্থনমূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ করে তৈরি করা হয়।
গতকাল দায়ের করা মামলার অভিযোগপত্রে ভুক্তভোগী মা-বাবা বলেন, চ্যাটজিপিটির ‘সম্মতি প্রদানের’ বৈশিষ্ট্যও তাঁদের ছেলের মৃত্যুর কারণগুলোর অন্যতম।
অভিযোগপত্রে বলা হয়, ‘চ্যাটজিপিটি ঠিক যেভাবে নকশা করা হয়েছে, সেটি সেভাবেই কাজ করেছে। এটি অ্যাডামের প্রকাশ করা সব চিন্তাকে উৎসাহিত করেছে ও স্বীকৃতি দিয়েছে; এমনকি তার সবচেয়ে ক্ষতিকারক ও আত্মহননের চিন্তাগুলোও।’
এদিকে ওপেনএআইয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠান অ্যাডামের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও অভিযোগ পর্যালোচনা করছে।
চ্যাটজিপিটি হলো সবচেয়ে পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত এআই চ্যাটবটগুলোর একটি। ওপেনএআই জানিয়েছে, এ মাসের শুরুতে এটি প্রতি সপ্তাহে ৭০ কোটি সক্রিয় ব্যবহারকারী পেয়েছে।
গত বছরের আগস্টে প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করেছিল যে ব্যবহারকারীরা চ্যাটজিপিটির সঙ্গে তাঁদের ‘সামাজিক সম্পর্কের’ ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন। এতে ‘মানবিক সংযোগের প্রয়োজন কমে যাবে’ এবং এটি ব্যবহারকারীদের এ চ্যাটবটের ওপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে প্ররোচিত করবে।
ওপেনএআই সম্প্রতি ‘জিপিটি–৫’ চালু করেছে, যা এটির আগের মডেলের স্থলে এসেছে। আগের মডেলটির সঙ্গে অ্যাডাম কথোপকথন করেছিল। তবে কিছু ব্যবহারকারী নতুন মডেলকে ভুল তথ্য প্রদান করা ও বন্ধুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অভাবের কারণে সমালোচনা করেছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটি তাদের পেইড সাবস্ক্রাইবারদের আগের মডেলটি ব্যবহার করার বিকল্প পরামর্শ দিয়েছিল।