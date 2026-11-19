রিপাবলিকানদের জন্য মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিপুল অর্থ ঢালা ছিল বোকামি: ইলন মাস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীদের জন্য রেকর্ড পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা ‘বেশ বোকামি’ ছিল বলে মনে করছেন ইলন মাস্ক। নির্বাচনে দলটির বড় পরাজয়ের পর গতকাল বুধবার তিনি এ কথা বলেন।
টেসলা ও স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাস্ক মধ্যবর্তী নির্বাচনে এককভাবে সবচেয়ে বেশি অর্থ অনুদান দিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দলের প্রার্থীদের জন্য তিনি ব্যয় করেছেন ৪৪ কোটি ৬০ লাখ ডলার। বিশেষ করে টেক্সাসে দলটির প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারে বড় অঙ্কের অর্থ ঢেলেছেন। ওই অঙ্গরাজ্যে মাস্কের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম রয়েছে।
এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও ট্রাম্পের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিলেন ইলন মাস্ক। তবে এবার তিনি বলেছেন, তিনি ট্রাম্পের ‘মাগা’(মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন) আন্দোলনের অংশ নন।
টেক্সাসে মাস্কের বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা এবং রকেট ও প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনে সাফল্যের পর ডেমোক্র্যাটরা প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আরও কঠোর নজরদারির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের বার্ষিক ডিলবুক সম্মেলনে ভার্চ্যুয়ালি অংশ নিয়ে মাস্ক বলেন, ‘আমি মাগা নই।’ তিনি আরও বলেন, ‘মাগা বলতে কী বোঝায়, তা আমি নিশ্চিত নই। যদি এর অর্থ রিপাবলিকান পার্টির কিছু নীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য হয়, তবে আমি সেটা করি না।’
মাস্ক বলেন, রিপাবলিকানদের নির্বাচনী প্রচারে যে অর্থ তিনি ব্যয় করেছেন, তার বিপরীতে তেমন কোনো ফল দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর সহায়তা না থাকলে প্রার্থীদের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত।
মধ্যবর্তী নির্বাচনে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে বড় জয় পেয়েছে ডেমোক্রেটিক পার্টি। সিনেটে দলটির জেমস তালারিকো রিপাবলিকান প্রার্থী কেন প্যাক্সটনকে হারিয়েছেন। বিবিসির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্যাক্সটনের জন্য অন্তত ৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার ব্যয় করেছিলেন মাস্ক।
টেক্সাসে মাস্কের বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা এবং রকেট ও প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনে সাফল্যের পর ডেমোক্র্যাটরা প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আরও কঠোর নজরদারির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিতর্কিত তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণও এ নজরদারির আওতায় আসতে পারে।
এদিকে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার প্রভাব নিয়ে ট্রাম্পও রাজনৈতিক চাপে রয়েছেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকানদের পরাজয়কে তাঁর নীতির প্রতি ভোটারদের অসন্তোষের প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে।