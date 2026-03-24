ইরান যুদ্ধ: দায় চাপাতে চাইলেন ট্রাম্প

ইরান যুদ্ধ: দায় চাপাতে চাইলেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ইরান যুদ্ধের দায় তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের ওপর চাপানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। মেমফিসে এক গোলটেবিল বৈঠকে ট্রাম্প জানান, হেগসেথই প্রথম ইরানে হামলার পরামর্শ দেন, কারণ তাদের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন ঠেকাতে হবে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা শুরু করে। ট্রাম্প আলোচনার দাবি করলেও ইরান তা ‘ভুয়া খবর’ বলছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও রুপার্ট মারডক যুদ্ধ উস্কে দিয়েছিলেন বলেও প্রতিবেদনে এসেছে।