ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যে দিতে হবে ২৫% শুল্ক
ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকা যেকোনো দেশের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর ঘোষণা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল সোমবার তিনি এ ঘোষণা দেন। ইরানের ওপর চাপ আরও বাড়াতে ট্রাম্প এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকা যেকোনো দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সব ধরনের বাণিজ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। অবিলম্বে এটি কার্যকর। আর এই আদেশ চূড়ান্ত।’