নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া ও নিউ জার্সির ভোটাররা ট্রাম্পকে প্রত্যাখ্যান করে কী বার্তা দিলেন

নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া ও নিউ জার্সির ভোটাররা ট্রাম্পকে প্রত্যাখ্যান করে কী বার্তা দিলেন
যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলজুড়ে ভোটাররা মঙ্গলবার ডেমোক্র্যাটদের জয় এনে দিয়েছেন। এই ফলাফল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের এক বছরের মধ্যেই তাঁর প্রতি মানুষের অসন্তোষের সুস্পষ্ট প্রকাশ বলা চলে।
ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে মধ্যপন্থী প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক সদস্য অ্যাবিগাইল স্প্যানবার্গার রাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে সহজেই জয়ী হয়েছেন।
নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আরেক মধ্যপন্থী প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য মিকি শেরিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যাক সিয়াটারেলি হারিয়ে দিয়েছেন।
নিউইয়র্ক নগরে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোরান মামদানি এই বছর দ্বিতীয়বারের মতো সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়েছেন। প্রথমে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে এবং তারপর সাধারণ নির্বাচনে। সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী কুমো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থন পেয়েছিলেন।
তীক্ষ্ণ আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের এসব জয় তাঁদের দলের দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ বিতর্ককে খুব একটা মীমাংসা করতে পারবে না। সেই বিতর্ক হচ্ছে, তাঁদের কোন পথে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ, কয়েক মাসের মধ্যেই একাধিক মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় প্রাইমারিও আসন্ন।
তবে ডেমোক্র্যাটদের সর্বশেষ নির্বাচনী প্রচারে কিছু বিষয়ে মিল ছিল। যদিও সমাধানের পথ তাঁরা ভিন্ন ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। প্রার্থীরা মানুষের সাশ্রয়ী জীবনযাত্রার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচক ছিলেন।
নিউইয়র্কের প্রতিনিধি আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজ জোহরান মামদানির বিজয় সমাবেশ থেকে সিএনএনকে বলেছেন, ‘এটি শুধু ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে একটি বার্তা নয়; বরং গোটা দেশের জন্য একটি বার্তা। আমি মনে করি, মার্কিনরা এই প্রশাসনের কাছ থেকে যা দেখছেন, তাতে আতঙ্কিত।’
ক্যালিফোর্নিয়ায় ভোটাররা ‘ভোট পুনর্বিন্যাস’ ব্যালটের পদক্ষেপে অনুমোদন দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আগামী বছর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে ডেমোক্র্যাটদের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
পেনসিলভানিয়ায় সুপ্রিম কোর্টের ডেমোক্র্যাট বিচারপতিরা পুনর্নিয়োগের ভোটে জয় পেয়েছেন। ফলে রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকছে। এই অঙ্গরাজ্য সব সময় রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্র, যেখানে ভোটের নিয়ম নিয়ে আইনি চ্যালেঞ্জ দেখা যায়।
কুমোকে আবার হারালেন মামদানি
মামদানি তাঁর প্রগতিশীল ভাবনা ও নতুন নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতির দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। নিউইয়র্ক নগরে তিনি মানুষের জীবনযাত্রার খরচ কমানোর প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন, যা ভোটারদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে। ভোটাররা তাঁর পরিকল্পনাকে আরও এগিয়ে নিতে একাধিক প্রস্তাবও অনুমোদন করেছেন, যাতে সাশ্রয়ী মূল্যে বাড়ি নির্মাণের জটিল নিয়মগুলো সহজ করা যায়।
জোহরান যদি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেন, তাহলে নিউইয়র্ক নগর যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শহরের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে, বিশেষ করে যেখানে জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে গেছে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলে ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য এটি একধরনের সতর্কবার্তা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগে ২০২১ সালে গভর্নর পদ থেকে সরে দাঁড়ানো কুমো রাজনীতিতে ফিরে আসার চেষ্টা করছিলেন। তবে এই ফলাফল ছিল তাঁর জন্য হতাশাজনক। ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্যও এটি ব্যর্থতা। কারণ, তিনি শেষ মুহূর্তে রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়ার বদলে কুমোকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সিবিএসের ‘সিক্সটি মিনিটস’ অনুষ্ঠানে বলেন, ‘যদি বিকল্প হয় এক খারাপ ডেমোক্র্যাট আর এক কমিউনিস্ট, তাহলে আমি সব সময় খারাপ ডেমোক্র্যাটকেই বেছে নেব।’
ভার্জিনিয়ায় বড় জয়
মঙ্গলবার ডেমোক্র্যাটদের প্রথম বড় জয় আসে ভার্জিনিয়া রাজ্যে। সেখানে সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা অ্যাবিগেইল স্প্যানবার্গার রিপাবলিকান লেফটেন্যান্ট গভর্নর উইনসাম আর্ল-সিয়ার্সকে পরাজিত করেন।
উত্তর ভার্জিনিয়ার লাউডন কাউন্টিতে স্প্যানবার্গারের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে নজরকাড়া ছিল। রাত ৯টার মধ্যে বেশির ভাগ ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর দেখা যায়, স্প্যানবার্গার ৬৪ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের চেয়ে ৮ পয়েন্ট বেশি ভোট পয়েছেন তিনি। ২০২১ সালের গভর্নর প্রার্থী টেরি ম্যাকঅলিফের চেয়ে এটি ৯ পয়েন্ট বেশি।
২০১৭ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে রালফ নর্থাম যে ব্যবধানে জয় পেয়েছিলেন, তার চেয়ে প্রায় ৫ পয়েন্ট বেশি ভোট পেয়ে স্প্যানবার্গার আরও ভালো ফল করেছেন।
সিএনএনের জরিপে দেখা যায়, ফেডারেল চাকরিজীবী পরিবারের ভোটারদের ৬১ শতাংশই স্প্যানবার্গারকে ভোট দিয়েছেন।
স্প্যানবার্গারের জনপ্রিয়তার ঢেউয়ে ডেমোক্র্যাট অ্যাটর্নি জেনারেল প্রার্থী জে জোন্সও জয় পান। যদিও তিনি প্রায় ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিলেন। তিনি রিপাবলিকান জেসন মিয়ারেসকে পরাজিত করেন।
ভার্জিনিয়ার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়
ফল যা–ই হোক না কেন, এই নির্বাচনে ইতিহাস তৈরি হয়েছে। কারণ, বিজয়ী হচ্ছেন রাজ্যের প্রথম নারী গভর্নর।
স্প্যানবার্গার বলেন, ‘আমার স্বামী সন্তানদের বলেছেন, তোমাদের মা ভার্জিনিয়ার গভর্নর হতে চলেছেন। এমন কথা আগে কখনো শোনা যায়নি। এটা বড় ব্যাপার যে এখন মেয়েরা জানেন, তাঁরাও যেকোনো কিছু অর্জন করতে পারেন।’
নিউ জার্সিতে ট্রাম্পবিরোধী বার্তা
নিউ জার্সির রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী জ্যাক সিয়াটারেলি ২০২১ সালের নির্বাচনে অল্প ব্যবধানে হেরে গিয়েছিলেন। এবারও ভালো লড়াই করেছেন। তিনি নিজেকে ‘জার্সি মানুষ’ হিসেবে উপস্থাপন করলেও ট্রাম্পের সমর্থন ও প্রশংসা তাঁকে ডেমোক্র্যাটদের তীব্র প্রচারের নিশানায় নিয়ে আসে।
নিউ জার্সির গভর্নর পদে ভোট ছিল ট্রাম্পবিরোধী মনোভাবের এক বড় পরীক্ষার জায়গা।
সিএনএনের জরিপে দেখা গেছে, লাতিনো ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প ৪৬ শতাংশ ভোট পেলেও সিয়াটারেলি মাত্র ৩২ শতাংশ পান ভোট পান। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট শেরিল পান ৬৪ শতাংশ ভোট।
শেরিল কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের ৯১ শতাংশ এবং কোনো দলের সঙ্গে নিবন্ধিত নয়, এমন ভোটারদের মধ্যেও ৭ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন।
যাঁরা মনে করেন, করই সবচেয়ে বড় সমস্যা, তাঁদের ৩৪ শতাংশ সিয়াটারেলিকে ভোট দেন। তবে যাঁরা অর্থনীতিকে বড় বিষয় বলে মনে করেন (৩২ শতাংশ), তাঁদের ৬১ শতাংশই ভোট দেন শেরিলকে।
ক্যালিফোর্নিয়ায় নিউসমের বড় পদক্ষেপ
ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররা মঙ্গলবার ডেমোক্র্যাটদের বড় স্বস্তি এনে দিয়েছেন। তাঁরা এমন একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, যাতে নতুনভাবে ভোট পুনর্বিন্যাস করে ডেমোক্র্যাটদের জন্য পাঁচটি সুবিধাজনক আসন তৈরি হবে।
গভর্নর গ্যাভিন নিউসম এই প্রচারে নেতৃত্ব দেন। এটি ছিল টেক্সাসের রিপাবলিকানদের পাল্টা জবাব, যাঁরা একইভাবে নিজেদের সুবিধার জন্য ভোট পুনর্বিন্যাস করেছিলেন।
নিউসম প্রচারের জন্য ১০ কোটি ৮০ লাখ ডলার সংগ্রহ করেন এবং সরাসরি বিজ্ঞাপনেও অংশ নেন। তিনি বলেন, ‘প্রপ ৫০-এর মাধ্যমে আমরা ট্রাম্পের নির্বাচনী কারসাজি ঠেকাতে পারব।’
অনেকে মনে করছেন, এটি নিউসমের ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থিতার দিকেও ইঙ্গিত দিচ্ছে।
পেনসিলভানিয়ায় আদালতে ডেমোক্র্যাটদের জয়
এ ছাড়া পেনসিলভানিয়ায় সুপ্রিম কোর্টের ডেমোক্র্যাট বিচারপতিরা পুনর্নির্বাচনে জয় পেয়েছেন। ফলে রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকছে, যা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখানে ভোটের নিয়ম নিয়ে প্রায়ই আইনি লড়াই হয়।