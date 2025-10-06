শাটডাউন আলোচনা ব্যর্থ হলে সরকারি কর্মীদের গণহারে ছাঁটাইয়ের হুমকি ট্রাম্প প্রশাসনের

শাটডাউন আলোচনা ব্যর্থ হলে সরকারি কর্মীদের গণহারে ছাঁটাইয়ের হুমকি ট্রাম্প প্রশাসনের
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের ব্যাপক হারে ছাঁটাই করা হতে পারে বলে সতর্ক করেছে হোয়াইট হাউস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি মনে করেন, আংশিক সরকারি শাটডাউন (অচলাবস্থা) থামাতে কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটদলীয় সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় কোনো সমাধান আসেনি, তাহলে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।
গতকাল রোববার পঞ্চম দিনের মতো যুক্তরাষ্ট্র সরকারে আংশিক অচলাবস্থা চলেছে। গত বুধবার থেকে শাটডাউন শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট সদস্যরা আগের দিন মধ্যরাতের মধ্যে নতুন সরকারি ব্যয় বা অর্থায়ন পরিকল্পনায় একমত হতে ব্যর্থ হওয়ায় এমন অবস্থা চলছে।
গতকাল রোববার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প সম্ভাব্য চাকরিচ্যুতিকে ‘ডেমোক্র্যাট ছাঁটাই’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, কেউ যদি চাকরি হারায়, তবে মনে করতে হবে, সেটা ডেমোক্র্যাটদের কারণে হয়েছে।
হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হাসেট সিএনএনের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন অনুষ্ঠানে বলেন, তাঁর বিশ্বাস ডেমোক্র্যাটরা এখনো তাদের অবস্থান থেকে সরে আসতে পারে। আর এর মধ্য দিয়ে একটি বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট এড়ানো সম্ভব হবে।
হাসেট বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং রাস ভট (হোয়াইট হাউসের বাজেট পরিচালক) সবকিছু প্রস্তুত করছেন এবং প্রয়োজনে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তৈরি। তবে তাঁরা আশা করছেন, সেটা করতে হবে না। প্রেসিডেন্ট যদি সিদ্ধান্ত নেন, আলোচনা একেবারেই ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তবে তখন ছাঁটাই শুরু হবে।’
সিনেটের ডেমোক্রেটিক নেতা চাক শুমার সিবিএসের ফেস দ্য নেশন অনুষ্ঠানে বলেন, তারা (ডেমোক্র্যাটরা) আলোচনায় বসতে রাজি নয়। তাঁর মতে, ট্রাম্প ও কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে নতুন আলোচনার মাধ্যমেই কেবল অচলাবস্থার অবসান সম্ভব।
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অচলাবস্থা সত্ত্বেও গতকাল রোববার ভার্জিনিয়ার নরফোকে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন ট্রাম্প।
নরফোকের নেভাল স্টেশনে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হোয়াইট হাউস থেকে নেভাল স্টেশনটির উদ্দেশে যাত্রা করার আগে নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট দেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমার বিশ্বাস, যা কিছুই ঘটুক, শো অবশ্যই চলবে।’ তিনি এটিকে নৌবাহিনীর দক্ষতা ও শক্তিমত্তা প্রদর্শনের শো বলে উল্লেখ করেন।
যুক্তরাষ্ট্র সরকারে আংশিক অচলাবস্থার জন্য ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, তারা মার্কিন নৌবাহিনীর জন্মদিনের এই দারুণ উৎসবটাকে নষ্ট করতে চায়।
কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে ট্রাম্পের সর্বশেষ বৈঠকের পর এখন পর্যন্ত কোনো অর্থপূর্ণ আলোচনা হয়নি।
সিনেটের সংখ্যালঘু ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার সিবিএসের ফেস দ্য নেশন অনুষ্ঠানে বলেন, ‘তাঁরা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি নন। ট্রাম্প ও কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে নতুন আলোচনার মাধ্যমেই কেবল অচলাবস্থার অবসান সম্ভব।’
যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল বাজেট অফিসের হিসাব অনুযায়ী, সরকারে আংশিক শাটডাউন চলার কারণে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার ফেডারেল কর্মী বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ রেখেছেন।