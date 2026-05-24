আনন্দ মেলা লস অ্যাঞ্জেলেস: প্রবাসে শেকড়, সংস্কৃতি আর আবেগের এক মহোৎসব

আনন্দ মেলা লস অ্যাঞ্জেলেস: প্রবাসে শেকড়, সংস্কৃতি আর আবেগের এক মহোৎসব
জুলাই মাস এলেই লস অ্যাঞ্জেলেসের বাতাসে যেন এক ভিন্ন আবহ তৈরি হয়। শহরের দ্রুতগামী জীবন, হাইওয়ের যানজট, কাজের চাপ আর দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝেও যেন একটি দিনে চক্র থেমে যায়। সেই থেমে যাওয়া অনুভূতির নাম ‘আনন্দ মেলা’। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে এটি শুধু একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন নয়, বরং হাজার মাইল দূরে থেকেও নিজের শেকড়, ভাষা, সংস্কৃতি আর আবেগকে নতুন করে অনুভব করার এক উজ্জ্বল উপলক্ষ।
প্রতিবারের মতো এবারও লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক আয়োজন ‘আনন্দ মেলা’। এই আয়োজনের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা খান মুহাম্মদ আলী। তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও প্রচেষ্টায় আজ আনন্দ মেলা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।
হলিউড সাইন সংলগ্ন এলাকায় ২৫ ও ২৬ জুলাই ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে ‘আনন্দ মেলা অ্যাওয়ার্ড ২০২৬’। দুই দিনের এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে লস অ্যাঞ্জেলেস পরিণত হবে এক টুকরো বাংলার উৎসবভূমিতে—যেখানে গান, নাচ, খাবার, সম্মাননা এবং মানুষের ভালোবাসা মিলেমিশে তৈরি করবে এক অনন্য পরিবেশ।
২০২৬ সালের সবচেয়ে আলোচিত দিক হলো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জীবন্ত কিংবদন্তি নায়িকা ফরিদা আক্তার ববিতাকে ‘লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান। আনন্দ মেলার চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও একুশে পদকপ্রাপ্ত এই কিংবদন্তিকে ‘আনন্দ মেলা হলিউড ইউএসএ আজীবন সম্মাননা পুরস্কার’ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণ প্রদান করা হয় ঢাকায় চলতি বছরের ৯ মে।
২০১৭ সাল থেকে চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান ‘আনন্দ মেলা’ এই সম্মাননা প্রদান করে আসছে। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, এবারের আয়োজন আগের যেকোনো বছরের তুলনায় আরও বেশি বর্ণাঢ্য ও স্মরণীয় হবে।
প্রবাসে এক টুকরো বাংলাদেশের আবহ
মেলার দিন সকাল থেকেই লস অ্যাঞ্জেলেসের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের যাত্রা শুরু হয়। কেউ পরিবার নিয়ে, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে, কেউ আবার একা। সবার গন্তব্য একটাই। গাড়ির দীর্ঘ সারি, পার্কিং খোঁজার ব্যস্ততা এবং দূর থেকে ভেসে আসা মঞ্চের শব্দ মিলিয়ে তৈরি হয় এক বিশেষ পরিবেশ।
প্রবেশপথে পৌঁছালেই চোখে পড়ে রঙিন ব্যানার, আলোকসজ্জা, সাজানো স্টল এবং মানুষের ভিড়। শিশুদের হাসি, পরিবারের উচ্ছ্বাস এবং বন্ধুদের আড্ডায় পুরো এলাকা জীবন্ত হয়ে ওঠে। শাড়ি, পাঞ্জাবি এবং আধুনিক পোশাকের বৈচিত্র্যের মাঝেও সবার ভেতরের অনুভূতি একটাই—এটি তাদের নিজের উৎসব, নিজের সংস্কৃতি। চারপাশে বাংলা ভাষার প্রবাহ এতটাই ঘন যে কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়, এটি আর আমেরিকার কোনো শহর নয়, বরং নতুন করে গড়ে ওঠা এক বাংলাদেশ।
আনন্দ মেলার প্রাণ: সংস্কৃতির মঞ্চ
আনন্দ মেলার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো এর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। দুই দিনজুড়ে মঞ্চে চলে গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক এবং নানা শিল্পকলার উপস্থাপনা।
কখনও বাজে রবীন্দ্রসঙ্গীত, কখনও আধুনিক বাংলা গান, আবার কখনও লোকসংগীতের সুরে পুরো পরিবেশ ভরে ওঠে। দর্শকরা শুধু দর্শক নন, তারা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। হাততালি, উল্লাস, ভিডিও ধারণ এবং আবেগে ভেসে যাওয়ার মধ্য দিয়ে মঞ্চ ও দর্শকের মাঝে তৈরি হয় গভীর সংযোগ।
অনেকের চোখে তখন ভেসে ওঠে দেশের স্মৃতি, শৈশব, গ্রাম, পরিবার, বন্ধু এবং ফেলে আসা সময়ের গল্প। আনন্দ মেলা সেই স্মৃতিগুলোকে আবার জীবন্ত করে তোলে।
বাংলাদেশ থেকে তারকাদের অংশগ্রহণ
প্রতিবছরই বাংলাদেশ থেকে জনপ্রিয় শিল্পীরা এই আয়োজনে অংশ নেন। গায়ক, গায়িকা, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পী এবং মঞ্চশিল্পীদের উপস্থিতিতে পুরো মেলা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাদের কণ্ঠে যখন বাংলা গান ভেসে আসে, তখন প্রবাসী দর্শকদের মনে গভীর আবেগ তৈরি হয়। এটি শুধু সাংস্কৃতিক পরিবেশনা নয়, বরং নিজের দেশের সঙ্গে এক আত্মিক সংযোগ।
আনন্দ মেলার জন্ম ও উদ্দেশ্য
আনন্দ মেলার পেছনের গল্প একটি স্বপ্নের গল্প। প্রবাসে থেকেও নিজের সংস্কৃতি, ভাষা এবং ঐতিহ্যকে ধরে রাখার তীব্র ইচ্ছা থেকেই এই উদ্যোগের জন্ম।
আয়োজক খান মুহাম্মদ আলী বলেন, প্রবাস জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিজের শেকড় থেকে দূরে থাকা। সেই দূরত্ব কমিয়ে মানুষকে একত্র করা, সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং নতুন প্রজন্মকে তাদের পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।
২০১৭ সালে শুরু হওয়া এই যাত্রা সহজ ছিল না। সীমিত বাজেট, ছোট টিম, অভিজ্ঞতার অভাব এবং প্রশাসনিক নানা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এটি এগিয়েছে। ভেন্যু পাওয়া, অনুমতি, স্পন্সর সংগ্রহ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলো শুরুতে বড় বাধা ছিল। অনেকেই তখন সন্দিহান ছিলেন এই আয়োজন আদৌ সফল হবে কি না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে এটি একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক উৎসবে রূপ নেয়।
খাবার ও স্টল: প্রবাসে দেশের স্বাদ
আনন্দ মেলার অন্যতম বড় আকর্ষণ দেশীয় খাবারের স্টল। ফুচকা, চটপটি, সিঙ্গাড়া, বিরিয়ানি, কাবাবসহ নানা খাবারের সুবাস পুরো এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। পাশাপাশি পোশাক, গয়না, কসমেটিকস এবং ছোট ব্যবসার স্টল প্রবাসী উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করে। এটি শুধু ব্যবসা নয়, বরং সংস্কৃতি উপস্থাপনের একটি মাধ্যম।
পুরস্কার ও সম্মাননা
আনন্দ মেলায় বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। মেধাবী শিক্ষার্থী, সেরা খেলোয়াড় এবং কমিউনিটিতে অবদান রাখা ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, যা প্রবাসে বাঙালি সংস্কৃতির গুণী ব্যক্তিদের সম্মান জানায়।
আয়োজকেরা বলেন, আনন্দ মেলা শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি প্রবাসে থাকা মানুষের আবেগ। নতুন প্রজন্মকে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা এবং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে তুলে ধরাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।
নতুন প্রজন্মের জন্য সেতুবন্ধন
আনন্দ মেলার অন্যতম বড় অর্জন হলো নতুন প্রজন্মকে নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা। বিদেশে বড় হওয়া শিশুরা এখানে এসে বাংলা গান, খাবার এবং পরিবেশনার মাধ্যমে নিজেদের শেকড় সম্পর্কে জানতে শেখে।
সব মিলিয়ে আনন্দ মেলা লস অ্যাঞ্জেলেস কোনো সাধারণ অনুষ্ঠান নয়। এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের আবেগ, পরিচয় এবং শেকড়ের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। লস অ্যাঞ্জেলেসের কংক্রিট শহরের ভেতর এই আয়োজন যেন এক টুকরো বাংলাদেশ, যা মানুষকে একত্র করে, স্মৃতি জাগায় এবং নিজের শেকড়ের উষ্ণতা নতুন করে অনুভব করায়।
সহযোগিতা
পুরো অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে যুক্ত রয়েছেন চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টা শিপার চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট শরিফ হাসিবুল, প্রধান পৃষ্ঠপোষক নাসির খান মো, কনভেনর দাউদ বাফাতিয়া এবং প্রধান সমন্বয়কারী জিয়া ইসলাম।