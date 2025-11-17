খাবার দান করলেই আদায় হবে জরিমানা

খাবার দান করলেই আদায় হবে জরিমানা
যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমার একটি পৌর আদালত ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের জরিমানা আদায়ে অভিনব এক উপায় বের করেছেন। কোনো ব্যক্তি চাইলে জরিমানা নগদ অর্থে পরিশোধ না করে খাবার দান করার মাধ্যমে তা পরিশোধ করতে পারবেন।
শুধু ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন নয়; বরং সুনির্দিষ্ট আরও কিছু পৌর জরিমানা আদায়েও এ ব্যবস্থা থাকছে। জরিমানা আদায়ের এ চমৎকার উপায় দারুণ পছন্দ হয়েছে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষেরও। তারাও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই জমা দিতে না পারা ব্যক্তিদের জরিমানা এভাবে আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বই নষ্ট করলে বা হারিয়ে ফেললে এ উপায় চলবে না।
ওকলাহোমার চিকাশা শহরের বাসিন্দারা নভেম্বর মাসের বাকি সময় ট্রাফিক ও অন্যান্য পৌর জরিমানা এভাবে দিতে পারবেন। গ্রন্থাগারের জরিমানা এভাবে ডিসেম্বরজুড়েই দেওয়া যাবে।
খাবার দানের মাধ্যমে আংশিক অথবা পুরো জরিমানা পরিশোধ করা যাবে। জরিমানা আদায়ের এ ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ফুড ফর ফাইন প্রোগ্রাম’।
চিকাশা পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেছে, খুব শিগগির নাগরিকেরা ট্রাফিক আইনভঙ্গ ও গ্রন্থাগারের বকেয়া দিতে ‘ফুড ফর ফাইন’ প্রোগ্রামের সুবিধা নিতে পারবেন।
এ প্রকল্পে জরিমানার শিকার ব্যক্তি প্রতিটি আইটেম অপচনশীল খাদ্যদ্রব্য জমা দিয়ে ১০ ডলার জরিমানা হ্রাস করতে পারবেন। একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা কমাতে পারবেন।
যথাসময়ে জরিমানা পরিশোধ না করায় যাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, তাঁরাও গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় ছাড়াই এ প্রকল্পে অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া যাঁদের জরিমানার পরিমাণ ১০০ ডলারের বেশি, তাঁরা বাকি জরিমানা কীভাবে পরিশোধ করবেন, সে পরিকল্পনাও করতে পারবেন।
আদালত ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত এ প্রকল্প চালু রাখার কথা জানালেও চিকাশা গণগ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পুরো ডিসেম্বরই এ প্রকল্প চালু রাখার কথা জানিয়েছে।
‘ফুড ফর ফাইন’ প্রকল্পের আওতায় যেসব খাবার জমা পড়বে, সেগুলো চিকাশা ইমার্জেন্সি ফুড প্যানট্রিতে দান করা হবে বলে জানিয়েছে নগর কর্তৃপক্ষ।
যুক্তরাষ্ট্রে চিকাশাই একমাত্র শহর নয়; যেখানে খাবারদানের মাধ্যমে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর আগে আরও কয়েকটি শহরে এ ধরনের প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কোথাও কোথাও কয়েক বছর ধরে চলছে।