ট্রাম্প প্রশাসনের কথা না শোনায় তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত শুরু হয়েছে: ফেড চেয়ারম্যান পাওয়েলের অভিযোগ

ট্রাম্প প্রশাসনের কথা না শোনায় তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত শুরু হয়েছে: ফেড চেয়ারম্যান পাওয়েলের অভিযোগ
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের (ফেড) চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত শুরু করেছে দেশটির বিচার বিভাগ। গতকাল রোববার পাওয়েল নিজেই এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এটিকে ‘নজিরবিহীন’ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ তদন্ত করা হচ্ছে।
ফেডারেল রিজার্ভের সদর দপ্তর ভবন সংস্কারে ২৫০ কোটি ডলারের একটি প্রকল্প নিয়ে মার্কিন সিনেট কমিটিতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন পাওয়েল। অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই সাক্ষ্যে তিনি সংস্কারকাজের পরিধি ও ব্যয় নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন। গত শুক্রবার মার্কিন বিচার বিভাগ এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন।
এক ভিডিও বার্তায় জেরোম পাওয়েল বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের ক্রমাগত চাপ সত্ত্বেও সুদের হার না কমানোয় তাঁকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এটি আসলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা খর্ব করার একটি অপচেষ্টা। কোনো ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে নিছক রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে।
এ বিষয়ে এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, বিচার বিভাগের এই তদন্ত সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু জানেন না। তবে পাওয়েলের সমালোচনা করে তিনি বলেন, তিনি ফেড চালাতে যেমন খুব একটা দক্ষ নন, তেমনি ভবন নির্মাণেও পটু নন।
সুদের হার কমানো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পাওয়েলের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন ট্রাম্প।
পাওয়েলের বিরুদ্ধে এই তদন্তের খবরে আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা শুরু হয়েছে। নিরাপদ বিনিয়োগমাধ্যম স্বর্ণের দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। অন্যদিকে কমেছে মার্কিন ডলারের মান।
রিপাবলিকান সিনেটর থম টিলিস এই তদন্তের সমালোচনা করে বলেছেন, আইনি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি ফেডের নতুন কোনো সদস্যের নিয়োগ সমর্থন করবেন না। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন এ তদন্তকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘দখল’ করার একটি ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।
বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি নির্ধারণে হোয়াইট হাউসের এই হস্তক্ষেপ মার্কিন অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।