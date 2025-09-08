বাইডেনের প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরি নির্মিত হচ্ছে ডেলাওয়ারে

বাইডেনের প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরি নির্মিত হচ্ছে ডেলাওয়ারে
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরি নির্মিত হচ্ছে তাঁর নিজ অঙ্গরাজ্য ডেলাওয়ারে। গতকাল শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে তাঁর কার্যালয়। এই লাইব্রেরিতে বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ঘটে যাওয়া বড় ঘটনাগুলো তুলে ধরা হবে। থাকবে একটি মিউজিয়ামও।
বাইডেনের কার্যালয়ের এক মুখপাত্র বলেছেন, লাইব্রেরিতে করোনা মহামারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বাইডেনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি দেশটির অবকাঠামোকে এগিয়ে নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক বন্ধন জোরদার করার ক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপগুলো সম্পর্কেও নানা নিদর্শন থাকবে।
ডেলাওয়ারের পাশাপাশি প্রতিবেশী অঙ্গরাজ্য পেনসিলভানিয়ার সঙ্গে বাইডেনের সংযোগ রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ডেলাওয়ারে লাইব্রেরিটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। তবে অঙ্গরাজ্যটির কোন জায়গায় এই লাইব্রেরি নির্মাণ করা হবে, তা এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। ডেলাওয়ারের উইলমিংটন ও রেহোবোথ বিচ—দুই এলাকায় বাইডেন ও তাঁর স্ত্রী জিল বাইডেনের বাড়ি রয়েছে।
জো ও জিল বাইডেন ফাউন্ডেশনের বোর্ড সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন কূটনীতিক রুফুস জিফোর্ড, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, বাইডেনের সাবেক উপদেষ্টা স্টিভ রিচেটি ও কেড্রিক রিচমন্ড এবং হোয়াইট হাউসের বাজেটবিষয়ক সাবেক পরিচালক শালান্ডা ইয়ং।
২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় পান বাইডেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে ৩৬ বছর ডেলাওয়ার অঙ্গরাজ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন বাইডেন।