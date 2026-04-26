গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্প–মেলানিয়াসহ অতিথিরা কে কী করছিলেন

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্প–মেলানিয়াসহ অতিথিরা কে কী করছিলেন
যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের হোয়াইট হাউস সংবাদদাতাদের জন্য আয়োজন হয়েছিল বার্ষিক নৈশভোজ। গতকাল শনিবার রাতে আয়োজিত ওই নৈশভোজে অংশ নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। সেখানেই গুলির ঘটনা ঘটে।
নৈশভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা অতিথিরা গুলির শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন। ট্রাম্প এবং মেলানিয়াকে দ্রুত নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেন, এক ব্যক্তি একটি শটগান থেকে সিক্রেট সার্ভিসের এক সদস্যের দিকে গুলি ছোড়েন। সিক্রেট সার্ভিসের ওই সদস্য সুরক্ষা পোশাক পরা ছিলেন। গুলিটি সুরক্ষা পোশাকে আঘাত করায় তাঁর ক্ষতি হয়নি।
নৈশভোজে উপস্থিত থাকা অতিথিরা গুলির শব্দ শোনামাত্রই কথা বলা থামিয়ে দেন। মুহূর্তেই চারদিকে চিৎকার শুরু হয়—‘নিচে বসে পড়ুন, নিচে বসুন!’
শত শত অতিথি আতঙ্কে টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন। আর সুরক্ষা পোশাক পরা সিক্রেট সার্ভিস কর্মকর্তারা দৌড়ে ডাইনিং হলে ঢুকে পড়েন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প মঞ্চের পেছনে নিচু হয়ে বসেন। এরপর সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।
ওই নৈশভোজে প্রায় ২ হাজার ৬০০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনেকেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেন। আর ওয়েটাররা আতঙ্কে ডাইনিং হলের সামনের দিকে ছুটে যান।
ঘটনাস্থলে থাকা নিজস্ব সংবাদদাতার বরাতে বিবিসিও বলেছে, নৈশভোজে উপস্থিত অতিথিরা গুলির শব্দ শুনে টেবিলের নিচে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ট্রাম্পকে দ্রুত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও তাদের নিরাপত্তা দল সরিয়ে নিয়ে যায়।
কয়েক মুহূর্তের বিশৃঙ্খলার পর অতিথিরা টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা শুরু করেন।
বিবিসির ওই সংবাদদাতা বলেছেন, তাঁর যতটুকু মনে পড়ে এটি এ ধরনের নৈশভোজের অনুষ্ঠানে প্রথম এমন নিরাপত্তা ভঙ্গের ঘটনা। আর দায়িত্বরত প্রেসিডেন্ট হিসেবে এটি ছিল ওই অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের প্রথম উপস্থিতি।
এ ঘটনায় ট্রাম্প–মেলানিয়াসহ ফেডারেল কর্মকর্তাদের সবাই নিরাপদে আছেন। ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে সরে যাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প এমনটা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এ ঘটনায় এক বন্দুকধারীকে আটক করা হয়েছে।
সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র অ্যান্টনি গুগলিয়েলমি বলেন, অনুষ্ঠানের প্রবেশপথে মূল তল্লাশি এলাকার কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। সিক্রেট সার্ভিস ঘটনাটি তদন্ত করছে।