সিনেটে চূড়ান্ত ভোটেও অচলাবস্থা নিরসনে বিল পাস, বাজেট বিল যাচ্ছে প্রতিনিধি পরিষদে

সিনেটে চূড়ান্ত ভোটেও অচলাবস্থা নিরসনে বিল পাস, বাজেট বিল যাচ্ছে প্রতিনিধি পরিষদে
মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শাটডাউন (অচলাবস্থা) অবসানের পথে আরেক ধাপ এগিয়েছেন দেশটির আইনপ্রণেতারা। গতকাল সোমবার রাতে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে একটি সমঝোতা বিল চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। এতে রিপাবলিকানরা ছাড়াও ডেমোক্র্যাটদের আটজন সিনেটর ভোট দেন।
সোমবার ছিল শাটডাউনের ৪১তম দিন। তার আগের দিন রোববার রাতে এই সমঝোতা বিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগত বাধা কাটাতে ভোটাভুটি হয়। ওই ভোটে বিলের পক্ষে ৬০টি ও বিপক্ষে ৪০টি ভোট পড়েছিল।
শাটডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে স্পিকার জনসন প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রেখেছিলেন। এখন বাজেট প্রস্তাবের ওপর ভোটের জন্য তিনি এ সপ্তাহে অধিবেশন ডাকবেন বলে জানিয়েছেন।
এরপর দ্বিপক্ষীয় সমঝোতায় বাজেট প্রস্তাব বিল চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সোমবার রাতে সিনেটে দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ভোটের আয়োজন করা হয়। সেখানেও বিলটি ৬০-৪০ ভোটে চূড়ান্ত অনুমোদন পায়।
এখন এই বিল পাঠানো হবে প্রতিনিধি পরিষদে। সিনেটের মতো মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদও রিপাবলিকান–অধ্যুষিত। সেখানে তাই আগামীকাল বুধবার বিলটি পাস হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সমঝোতা বিল পাস নিয়ে আগামীকালের মধ্যে প্রতিনিধি পরিষদে ভোটাভুটি হতে পারে। সেখানে এই বাজেট প্রস্তাব পাস হলে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা প্রেসিডেন্টে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পাঠানো হবে।
গত ১ অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারে অচলাবস্থা শুরু হয়। এর পর থেকে দেশটির ১০ লাখের বেশি ফেডারেল কর্মী বেতন পাচ্ছেন না। সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার হার ক্রমে বাড়ছে।
বিশেষ করে গত কয়েক দিনে উড়োজাহাজ চলাচলের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। প্রতিদিন গড়ে এক হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে। এ কারণে এই অচলাবস্থার অবসানে রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে।
এ বিষয়ে ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা খুব দ্রুত আমাদের দেশ চালু করতে চলেছি। এটা দারুণ চুক্তি।’
সোমবার হাউস স্পিকার মাইক জনসন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আজ সকালে আমাদের মনে হচ্ছে, জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের যাত্রা শেষ হওয়ার পথে রয়েছি। এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।’
সিনেটের কাজ শেষ করার পর আমি আজ (সোমবার) রাতেই ভোট দিতে চাই, কিন্তু ভোটের জন্য প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের ফিরে আসতে কিছুটা সময় লাগবে।
সরকারের অচলাবস্থা কাটাতে কয়েকজন ডেমোক্রেটিক সিনেটর দলীয় অবস্থান থেকে সরে গিয়ে আবার সরকারের ব্যয় তহবিল বরাদ্দের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।
হাউস স্পিকার বলেন, ‘অন্তত কয়েকজন ডেমোক্র্যাট শেষ পর্যন্ত এটা করতে প্রস্তুত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। রিপাবলিকানরা, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং কোটি কোটি পরিশ্রমী আমেরিকান কয়েক সপ্তাহ ধরে তাদের কাছে এটাই চাইছেন।’
সিএনএনকে জনসন বলেন, ‘সিনেটের কাজ শেষ করার পর আমি আজ (সোমবার) রাতেই ভোট দিতে চাই, কিন্তু ভোটের জন্য প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের ফিরে আসতে কিছুটা সময় লাগবে।’