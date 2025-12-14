যুক্তরাষ্ট্র

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকধারীর গুলিতে ২ শিক্ষার্থী নিহত, আটজন গুরুতর আহত

রয়টার্স
সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে ধরতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ডের অভিজাত ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল শনিবার গুলিবর্ষণের ঘটনায় এক সন্দেহভাজনকে খুঁজছে পুলিশ। প্রভিডেন্স শহরে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয় আইভি লিগভুক্ত। সেখানে হামলাকারীর গুলিতে দুজন শিক্ষার্থী নিহত ও আটজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

প্রভিডেন্সের মেয়র ব্রেট স্মাইলি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, পুলিশ এখনো হামলাকারীকে খুঁজছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বারাস অ্যান্ড হোলি’ ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনে ওই হামলা চালানো হয়। তখন সেখানে পরীক্ষা চলছিল।

কর্মকর্তারা বলেন, পুলিশ কালো পোশাক পরা এক পুরুষকে খুঁজছে। সন্দেহভাজনের আরও স্পষ্ট বর্ণনা পেতে আশপাশের এলাকার ভিডিও ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্মাইলি বলেন, হতাহত ব্যক্তিদের বিষয়ে কর্মকর্তারা এখনই বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে পারছেন না। তিনি এ ঘটনায় গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে বলেন, ‘বড়দিনের মাত্র দেড় সপ্তাহ বাকি। আর আজ দুজন নিহত হয়েছেন এবং আটজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। পরিবারগুলোর জন্য প্রার্থনা করুন।’

আইভি লিগের অন্তর্ভুক্ত ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় রোড আইল্যান্ডের রাজধানী প্রভিডেন্সের কলেজ হিল এলাকায় অবস্থিত। আইভি লিগ হলো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা আটটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গঠিত একটি গ্রুপ বা কালেকশন। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবন রয়েছে শতাধিক। এর মধ্যে আছে পাঠদান হল, গবেষণাগার ও ডরমিটরিও।

গুলিবর্ষণের খবর পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের মোবাইলে বার্তা পাঠিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিতে বলে।

চিয়াং-হেং চিয়েন নামের একজন শিক্ষার্থী স্থানীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে বলেন, তিনি আরও তিন শিক্ষার্থীর সঙ্গে একটি গবেষণাগারে কাজ করছিলেন। সে সময় মোবাইলে এক ব্লক দূরেই গুলি চলার বার্তা পান। পরে তাঁরা প্রায় দুই ঘণ্টা ডেস্কের নিচে লুকিয়ে ছিলেন।

এ ঘটনা নিয়ে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, তাঁকে ‘মর্মান্তিক’ এ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘এ মুহূর্তে আমরা শুধু নিহত ও গুরুতর আহত ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি।’

বিবিসির খবরে বলা হয়, আহত আটজনকে রোড আইল্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে, ছয়জনের অবস্থা ‘গুরুতর, কিন্তু স্থিতিশীল’। সপ্তম ব্যক্তির অবস্থা গুরুতর ও অষ্টম ব্যক্তির অবস্থা স্থিতিশীল।

