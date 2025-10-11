যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে কয়েকজন নিহত

রয়টার্স
অ্যাকুরেট এনার্জেটিক সিস্টেমসের কারখানায় বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের। শুক্রবার টেনেসির বাকসনর্ট শহরেছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যে সামরিক বাহিনীর জন্য বিস্ফোরক তৈরির একটি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে কয়েকজন নিহত হয়েছেন বলে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ ঘটনার পর বেশ কয়েকজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা ক্রিস ডেভিস বলেন, কারখানাটি অ্যাকুরেট এনার্জেটিক সিস্টেমস নামের একটি প্রতিষ্ঠানের। শুক্রবার সকাল পৌনে আটটার দিকে সেখানে বিস্ফোরণ হয়। প্রাথমিকভাবে কতজন হতাহত হয়েছেন, তা বলা যাচ্ছে না।

অ্যাকুরেট এনার্জেটিক সিস্টেমস সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি উড়োজাহাজ ও মহাকাশ প্রযুক্তি এবং বেসরকারি খাতের জন্য বিস্ফোরক তৈরি করে। টেনেসির বাকসনর্ট শহরে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় ১ হাজার ৩০০ একর এলাকার ওপর অবস্থিত। সেখানে কারখানা ও গবেষণাগারও রয়েছে।

স্থানীয় হিকম্যান এলাকার মেয়র জিম বেটস বলেন, ওই কারখানায় এর আগে নিরাপত্তাসংক্রান্ত কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি। ২০১৪ সালে কারখানাটিতে গোলাবারুদে ছোট একটি বিস্ফোরণ হয়। তাতে একজন নিহত এবং তিনজন আহত হন।

