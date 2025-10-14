ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে হঠাৎ ‘সুন্দরী’ বলে প্রশংসা করলেন ট্রাম্প
ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে ‘সুন্দরী নারী’ বলে সম্বোধন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল সোমবার মিসরের অবকাসযাপনকেন্দ্র শারম আল শেখে আন্তর্জাতিক এক সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় মেলোনির দিকে ফিরে এ কথা বলেন ট্রাম্প।
গাজা যুদ্ধ বন্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য ট্রাম্প এবং মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির নেতৃত্বে সোমবার শারম আল শেখে আলোচনায় বসেছিলেন ২০টির বেশি দেশের নেতারা। সেখানে উপস্থিত একমাত্র নারী সরকারপ্রধান ছিলেন মেলোনি।
মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে নিজের প্রচেষ্টা নিয়ে সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ট্রাম্প তাঁর পেছনে অন্যান্য নেতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা মেলোনিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে আপনি যদি কোনো নারীকে সুন্দরী বলেন, আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আমার সুযোগ নিতে চাই।’
এরপর ট্রাম্প মেলোনির দিকে ঘুরে বলেন, ‘যদি আমি আপনাকে বলি, আপনি সুন্দরী, আপনি নিশ্চয়ই রাগ করবেন না, তাই না? কারণ, আপনি তা–ই।’
ওই সময় ৪৮ বছর বয়সী মেলোনিকে হাসতে এবং মাথা নাড়তে দেখা যায়।
ট্রাম্প ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে ‘অসাধারণ’ নেতা বলেও বর্ণনা করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ইতালিতে তিনি (মেলোনি) খুবই সম্মানিত। তিনি একজন খুবই সফল রাজনীতিক।
ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে সোমবার ট্রাম্প এবং অন্য দেশের নেতারা স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত নথি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য জানা যায়নি। স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প বলেন, ‘এটি (যুদ্ধবিরতি) কার্যকর থাকবে।’