১৩৭টি-শার্ট পরে ম্যারাথনে অংশ নিলেন তিনি
পৃথিবীতে মানুষের অনেক বিচিত্র শখ থাকে। সেই শখ পূরণের জন্য চেষ্টারও কমতি থাকে না। সব সময় সাফল্য না–ও আসতে পারে। তবে কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্য মানুষকে শখ পূরণের সুযোগ এনে দেয়। শখ পূরণ করে রীতিমতো বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এক ব্যক্তি। তিনি ১৩৭টি টি–শার্ট পরে হাফ–ম্যারাথনে (দৌড় প্রতিযোগিতা) অংশ নিয়ে সম্প্রতি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস করেছেন।
এই ব্যক্তির নাম ডেভিড রাশ। তিনি এবারই প্রথম গিনেস রেকর্ড গড়েছেন, তা নয়। এর আগেও একাধিকবার টি–শার্ট পরে হাফ–ম্যারাথনে অংশ নিয়ে রেকর্ড গড়েছেন। পরে নিজেই আবার সেই রেকর্ড ভেঙেছেন। তিনি প্রথমবার রেকর্ড গড়েন ২০১৯ সালে। ওই বছর ১১১টি টি–শার্ট পরে ইতিহাস গড়েন। এর কয়েক বছরের মাথায় নিজের রেকর্ড আবার ভাঙেন। সেবার ১২৭টি টি–শার্ট পরে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। এ জন্য ‘রেকর্ড ভাঙা’ ডেভিড রাশ বলে পরিচিতিও পান।
নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙা রাশের রীতিমতো নেশায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন করে শিরোপা জয়ের জন্য কঠোর অনুশীলন করেছেন। ভারী পোশাক পরে দৌড়ে অংশ নিয়েছেন। ভারী জিনিসপত্রবোঝাই ব্যাগ কাঁধে নিয়েও অনুশীলন করছেন।
ডেভিড রাশ গত বছর বিখ্যাত আইডাহো পটেটো হাফ–ম্যারাথনে নতুন রেকর্ড গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ১১৪টি টি-শার্ট পরার পর গলায় রক্তসঞ্চালনে সমস্যা হলে সেই প্রচেষ্টা বাতিল করতে হয়। তবে এ বছর রাশ আবারও নতুন উদ্যমে ম্যারাথনে অংশ নেন। এবার ১৩৭টি টি-শার্ট পরে সফলভাবে দৌড় শেষ করতে সক্ষম হন। টি–শার্টের ওজন ছিল প্রায় ৪৮ পাউন্ড (প্রায় ২২ কেজি)।
ওই দৌড়বিদ বলেন, ‘অনেক বছরের প্রচেষ্টা আর একবার সাফল্যের কাছাকাছি গিয়ে ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে আমি আবার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের শিরোপা ফিরে পেয়েছি। আমি ভীষণ খুশি যে হাল ছাড়িনি। এটি দৃঢ় সংকল্প, সৃজনশীলতা, সহনশক্তি আর অসংখ্য টি-শার্টের সমন্বয়ে এ সাফল্য এসেছে।’