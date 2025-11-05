যুক্তরাষ্ট্র

মামদানি-মামদানি—বাংলাদেশিদের স্লোগানে মুখর কুইন্স

জোহরান মামদানির পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন নিউইয়র্কের কুইন্সের প্রবাসী বাংলাদেশিরা

ইতিহাস গড়া এক ভোটে জিতে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নগরী নিউইয়র্কের মেয়র হতে যাচ্ছেন জোহরান মামদানি। তাঁর এই বিজয়ে উচ্ছ্বাসে মেতেছে দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশিরা।গতকাল মঙ্গলবার রাতে মামদানির জয়ের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে নিউইয়র্কের কুইন্স, উচ্ছ্বাসের মাত্রা এতই বেশি ছিল যে সেই খবর সিএনএনও দিয়েছে। কুইন্সের জ্যামাইকায় অনেক বাংলাদেশিদের বাস, সেখানে রাতেই স্লোগান উঠতে থাকে—‘আমার মেয়র-তোমার মেয়র, মামদানি-মামদানি’, ‘নিউইয়র্কের মেয়র, মামদানি-মামদানি’, ‘শ্রমিক শ্রেণির মেয়র, মামদানি-মামদানি’।

