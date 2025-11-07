মামদানির জয়ে ভারতের বিজেপি-সমর্থকেরা চুপ কেন

মামদানির জয়ে ভারতের বিজেপি-সমর্থকেরা চুপ কেন
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মামদানি জয়ী হওয়ায় ভারতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ভারতীয় মুসলিমরা মামদানির বিজয় উদ্যাপন করছেন। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ভারতের শাসক বিজেপির অনেক নেতা মামদানির বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায় অস্বাভাবিকভাবে নীরব রয়েছেন। কিন্তু কয়েকজন বিজেপি নেতা তাঁদের কণ্ঠ আটকে রাখতে পারেননি। মুম্বাইয়ের বিজেপি প্রধান অমিত সাতম সতর্ক করে বলেছেন, ‘যদি কেউ মুম্বাইতে খান বসাতে চান, তা সহ্য করা হবে না!’ তাঁর এ বক্তব্য দৃশ্যত মুসলিমবিরোধী ইঙ্গিত বহন করে।