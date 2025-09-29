পোর্টল্যান্ডে সেনা মোতায়েন হচ্ছে

পোর্টল্যান্ডে সেনা মোতায়েন হচ্ছে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ওরেগন অঙ্গরাজ্যের পোর্টল্যান্ডে সেনা মোতায়েনে সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ এবং ‘দেশি সন্ত্রাসীদের’ হাত থেকে কেন্দ্রীয় অভিবাসন কেন্দ্রগুলোকে সুরক্ষা দিতে ‘প্রয়োজনে, পূর্ণ শক্তি’ ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছেন।
ডেমোক্র্যাট-নেতৃত্বাধীন নতুন আরও একটি শহরে সেনা মোতায়েনের আদেশ দিয়ে গত শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ‘পোর্টল্যান্ডে অ্যান্টিফা ও অন্য দেশি সন্ত্রাসীদের হাতে আক্রান্ত আইসিই (অভিবাসন ও শুল্ক কার্যকর) কেন্দ্রগুলোকে রক্ষায় প্রয়োজনীয় সেনা সরবরাহে’ প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে নির্দেশনা দিয়েছেন। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি আরও লেখেন, ‘আমি প্রয়োজনে পূর্ণ শক্তি ব্যবহারেরও অনুমোদন দিচ্ছি।’