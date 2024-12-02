যুক্তরাষ্ট্র

আইসিসির দুই বিচারকের ওপর নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের

রয়টার্স
ওয়াশিংটন
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)ছবি: রয়টার্স

ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) করা মামলায় সংশ্লিষ্টতার জন্য আদালতটির দুই বিচারকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন।

গতকাল বৃহস্পতিবার এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই দুই বিচারক হলেন—জর্জিয়ার গচা লর্ডকিপানিডজ ও মঙ্গোলিয়ার এরডেনেবালসুরেন ডামডিন।

২০২৪ সালের নভেম্বরে ওই মামলায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও দেশটির সাবেক প্রতিরক্ষা প্রধান ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন আইসিসি।

এর পর আদালতটির নয়জন বিচারকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া হুমকি দিয়ে বলা হয়েছিল, আইসিসি যদি ইসরায়েলি নেতাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহার না করে, তাহলে আদালতটি কালো তালিকাভূক্ত করা হবে। এমনটি করা হলে আইসিসির কার্যক্রমে বড় বাধা আসবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও পড়ুন