জি–২০ শীর্ষ সম্মেলন বর্জন করছে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিতব্য জি–২০ শীর্ষ সম্মেলনে তিনি কিংবা কোনো মার্কিন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করবেন না। এতে আবার বিতর্কিত ও প্রমাণহীন দাবি উত্থাপন করে ট্রাম্প বলেছেন, দেশটির শ্বেতাঙ্গ কৃষকেরা সরকারের দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছে। তিনি বলেন, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা হত্যারও শিকার হচ্ছে।
ট্রাম্প এর আগে সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি আগামী ২২ ও ২৩ নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠেয় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন না, তবে তাঁর জায়গায় ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স যোগদান করবেন।