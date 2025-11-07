মাস্কের জন্য লাখো কোটি ডলারের বেতন প্যাকেজ অনুমোদন করলেন টেসলার শেয়ারহোল্ডাররা

মাস্কের জন্য লাখো কোটি ডলারের বেতন প্যাকেজ অনুমোদন করলেন টেসলার শেয়ারহোল্ডাররা
বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার শেয়ারহোল্ডাররা গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে ইলন মাস্কের জন্য একটি বেতন প্যাকেজ অনুমোদন করেছেন। এর বদৌলতে টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বিশ্বের শীর্ষ ধনীমাস্ক বিশ্বের প্রথম ‘ট্রিলিয়নার’(লাখো কোটি ডলারের মালিক) হয়ে উঠতে পারেন।
টেসলা কর্তৃপক্ষ বলেছে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভায় ৭৫ শতাংশেরও বেশি ভোট এই বেতন প্যাকেজ প্রস্তাবের পক্ষে পড়েছে। তবে ভোটের গণনায় ইলন মাস্কের নিজস্ব ১৫ শতাংশ শেয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
ফলাফল ঘোষণা করা হলে সভায় উপস্থিত লোকজন উল্লাসে ফেটে পড়েন। এর পরপরই মাস্ক শেয়ারহোল্ডার ও টেসলা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।
মাস্ক কোনো বেতন নেন না। অনুমোদিত এই বেতন প্যাকেজটি শেয়ার আকারে দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে আগামী ১০ বছরে তিনি টেসলার জন্য অতিরিক্ত ৪২ কোটি ৩৭ লাখ শেয়ার পাওয়ার সুযোগ পাবেন।
সব মিলিয়ে এই শেয়ারগুলোর মূল্য দাঁড়াতে পারে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলার। মাস্ককে সম্পূর্ণ বেতন প্যাকেজের যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে টেসলার বাজারমূল্য ৮ লাখ ৫০ হাজার ডলারে পৌঁছাতে হবে।
তা ছাড়া পুরোপুরি শেয়ার পেতে টেসলাকে একাধিক কার্যক্রম পরিচালনা–সংক্রান্ত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে। এসব শেয়ার ১২টি সমান ভাগে ভাগ করে ধাপে ধাপে দেওয়া হবে।
মাস্ক যদি আগামী ১০ বছরে এই প্যাকেজের আওতায় থাকা সব শেয়ার পেয়ে যান, তাহলে দৈনিক আয়ের গড় দাঁড়াবে প্রায় ২৭ কোটি ৫০ লাখ ডলারের সমতুল্য, যা ইতিহাসে অন্য যেকোনো নির্বাহী কর্মকর্তার বেতন প্যাকেজের চেয়ে বেশি।
টেসলার বাজারমূল্য ৮ লাখ কোটি ৫০ হাজার ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শেয়ারগুলোর মূল্য বর্তমান মূল্য থেকে ৪৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে। নির্ধারিত এ বাজারমূল্য বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বাজারমূল্য থাকা কোম্পানি এনভিডিয়ার চেয়ে প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি। গত সপ্তাহে এনভিডিয়া ৫ লাখ কোটি ডলারের রেকর্ড বাজারমূল্য অর্জন করেছে।
ব্লুমবার্গের বিলিয়নিয়ার ট্র্যাকার অনুযায়ী, মাস্কের বর্তমান সম্পদের মূল্য প্রায় ৪৭ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। টেসলা ছাড়াও স্পেসএক্স ও এক্সএআই কোম্পানির মালিকও তিনি।
গতকাল টেসলার শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটির ফল যদি মাস্কের পক্ষে না যেত, তাহলে হয়তো তিনি পদত্যাগ করতেন। টেসলা কর্তৃপক্ষ বলেছে, মাস্ক নিজেই এমনটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তিনি যদি এ প্যাকেজের পক্ষে সমর্থন না পান, তাহলে তিনি কোম্পানি থেকে সরে যেতে পারেন।
তবে চলতি বছরটা কোম্পানি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে পার করছে। বছরের প্রথমার্ধে বিক্রি ও লাভ কমে গেছে। বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সমর্থন কমে যাওয়ার কারণে টেসলা বিলিয়ন ডলারের রাজস্ব হারানোরও ঝুঁকিতে আছে।
তবে মাস্ক ও টেসলার অন্য কর্মকর্তারা এ ধরনের সমস্যা থাকার কথা নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, টেসলা এখন আর শুধু বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তারা চালকবিহীন গাড়ি বিক্রি, একটি ‘রোবোট্যাক্সি’ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ও মানবসদৃশ রোবট বিক্রি করার দিকেও মনোযোগ দিচ্ছে।