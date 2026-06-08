নিউইয়র্কের পেন স্টেশনে ছুরিকাঘাতে আহত ৫, হামলাকারী সম্পর্কে কী জানা গেল

নিউইয়র্কের পেন স্টেশনে ছুরিকাঘাতে আহত ৫, হামলাকারী সম্পর্কে কী জানা গেল
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের ম্যানহাটানের পেন স্টেশনে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
নিউইয়র্ক অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন গুরুতর জখম হয়েছেন। দুজন মাঝারি ধরনের এবং বাকি দুজন সামান্য আহত হয়েছেন।
স্থানীয় সময় গতকাল রোববার সন্ধ্যা সাতটার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর হামলাকারী পালিয়ে যান। অবশ্য পরে নিউইয়র্ক পুলিশ অভিযানের এক পর্যায়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেছে।
এমন এক সময়ে এ হামলার ঘটনা ঘটল, যখন আজ সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিউইয়র্ক সফরকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ট্রাম্পের নিউইয়র্ক নিকসের এনবিএ ফাইনালের ম্যাচ দেখতে ওই নগরে যাওয়ার কথা রয়েছে।
বিবিসির সহযোগী সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এটি ছিল আকস্মিক ও উদ্দেশ্যহীন সহিংসতার ঘটনা।
এবিসি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। তাঁকে অ্যামট্র্যাক পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।
নিউইয়র্ক ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, আহত পাঁচজনকে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ছুরিকাঘাতের ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের পরিচয় কিংবা হামলার সম্ভাব্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি পুলিশ। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে।
নিউইয়র্কের পেন স্টেশন বিখ্যাত ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের ঠিক নিচে অবস্থিত। আজ সন্ধ্যায় সেখানেই এনবিএ ফাইনালের তৃতীয় ম্যাচে নিউইয়র্ক নিকসের মুখোমুখি হবে সান আন্তোনিও স্পার্স।
এই ম্যাচ ঘিরে এবং ট্রাম্পের উপস্থিতি সামনে রেখে নগর কর্তৃপক্ষ নতুন নিরাপত্তাব্যবস্থা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে স্টেডিয়ামে ব্যাগ বহনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি ওই ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।