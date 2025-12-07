৭ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আলাস্কা-কানাডার সীমান্ত এলাকা
যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা ও কানাডার ইউকন অঞ্চলের সীমান্তের কাছে প্রত্যন্ত এলাকায় ৭ তীব্রতার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। তবে কোনো সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়নি।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, আলাস্কার জুনেউ থেকে প্রায় ২৩০ মাইল (৩৭০ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে এবং ইউকনের হোয়াইটহর্স থেকে ১৫৫ মাইল (২৫০ কিলোমিটার) পশ্চিমে ভূমিকম্প আঘাত হানে।
হোয়াইটহর্সে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের সার্জেন্ট ক্যালিস্টা ম্যাকলিয়ড জানান, ভূমিকম্প নিয়ে তাঁদের কাছে ৯১১–এ দুটি কল এসেছিল।
ম্যাকলিয়ড বলেন, কম্পনটি অবশ্যই অনুভূত হয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই এ নিয়ে আলোচনা করছেন, মানুষজন এটি টের পেয়েছেন।
ন্যাচারাল রিসোর্সেস কানাডার সিসমোলজিস্ট অ্যালিসন বার্ড বলেন, ইউকনের যে অংশটি এই কম্পনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে, সেটি পাহাড়ি এলাকা। ওই অঞ্চলে মানুষের বসবাসও কম।
বার্ড বলেন, ‘অধিকাংশ মানুষই তাক ও দেয়ালে থাকা জিনিসপত্র পড়ে যাওয়ার খবর দিয়েছেন। মনে হচ্ছে না, আমরা কাঠামোগত ক্ষতির দিক থেকে কিছু দেখেছি।’
বার্ডের মতে, এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের সবচেয়ে কাছে কানাডার জনবসতি হলো হেইনস জাংশন, যা প্রায় ৮০ মাইল (১৩০ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। ইউকন ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস অনুসারে, ২০২২ সালে এই এলাকার জনসংখ্যা ছিল ১ হাজার ১৮ জন।
এ ছাড়া ভূমিকম্পটি আলাস্কার ইয়াকুটাট থেকে প্রায় ৫৬ মাইল (৯১ কিলোমিটার) দূরে ছিল, যেখানে ইউএসজিএসের মতে ৬২২ জন বাসিন্দা বাস করেন।
এই ভূমিকম্প প্রায় ৬ মাইল (১০ কিলোমিটার) গভীরে আঘাত হানে এবং এর পরে একাধিক ছোট ছোট পরাঘাত অনুভূত হয়।